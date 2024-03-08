新北行動治理／土城司法園區 里長爭設公園

新北市土城區位於板南線、萬大樹林線、泰板輕軌的中心，發展備受關注。新北市長侯友宜昨到土城區公所，與里長行動治理座談會。侯說，土城發展快，未來還包括土城行政園區及捷運等，將來交通建設完善，加上新北地檢署、土城看守所、女子監獄等遷移至司法園區後，發展無窮。

現場有里長建議，在土城司法園區內預設大型公園，地政局表示，將持續彙整地方意見，協助於內政部召開區徵案工作小組提案，預留公園綠地等空間並加強民眾參與。

有關公一公園預定地闢建為土地公山考古遺址文化公園進度，文化局回應，已於去年5月完成先期規畫期末報告，今年2月與工務局、殯葬處等各單位協商違建、墳墓遷移等事宜，未來將透過城鄉局協助媒合容積移轉取得私有土地。

針對公館溝環境整治問題及汙水下水道進度，水利局表示，公館溝沿線集水區範圍約有1萬9702戶接管戶數，目前已接管1萬801戶，未來將持續由板橋三期三標及土城暫緩區辦理接管，預計2026年竣工，完工後接管可達1萬7732戶，完成率約可達90%，可有效改善公館溝水質。