危老獎勵將減半 民憂趕不上補助

新北板橋及中永和一帶有不少危老建築，不過中央推動危老條例獎勵將從5月12日起減半，民眾未來要再拿到高比率獎勵將變困難。民眾憂心恐趕不上這波補助列車。民代認為，本就不應補助小型重建，這樣難以都市規畫，應規畫其他都更工具供民眾使用。

新北力推多元都更，包括協助危險建物及海砂屋的「580專案計畫」、「106重建專案計畫」、危老重建方案，不過其中危老的時程獎勵將減半，引發關注。

都更處長林炳勲表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，目前時程獎勵值為2%，但從5月12日起將減半為1%，未來時程及規模獎勵若要拿到10%上限，基地面積就須整合達1600平方公尺以上，以新北危老核准案平均面積749平方公尺而言，相當不容易，呼籲民眾及早規畫。

地方居民憂心，雖然當初大約知道危老重建相關補助的時程，但若要百分百同意仍有困難，可能還趕不上這波補助列車，希望政府要協助有其他適用的補助，解決大家危老重建的問題。

市議員連斐璠指出，站在民眾立場當然補助越多越好，但都更不只是房子整新，而是要整個區塊重新規畫，若鼓勵小基地重建，將妨礙大基地發展，巷弄、公共空間等都無法規畫，甚至有小區塊被放棄。

議員黃淑君說，其實危老重建當初推出，大家也都知道截止線在哪邊，對民眾應該影響不大，但市府要去思考民眾為何不送件，其實碰到很多都更條件不好、同意比率較低的，市府應借力搭配都市計畫重新檢討。黃提到，像現在危老重建時間到，還有沒有哪些工具可以讓民眾所用，須有相關規畫。

都更處補充，新北多元都更截至今年2月底的核准案量已達935案，完工案也已突破241件。另外，針對已核准的危老重建案，市府將主動寄發通知，提醒起造人申請製作危老重建計畫書每案最高5.5萬元的補助，並於今年3月1日公告開放受理，期限至10月31日止。