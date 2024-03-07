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清明掃墓很便民 汐止公所規劃三天設服務站

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所於3月30日(六)、3月31日(日)及4月4日(四)清明節當天，將在十個公墓入口，設置服務站，歡迎民眾多加利用。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所於3月30日(六)、3月31日(日)及4月4日(四)清明節當天，將在十個公墓入口，設置服務站，歡迎民眾多加利用。圖／觀天下有線電視提供

清明節就要到了，為了方便民眾掃墓祭祖，汐止區公所規劃便民服務，將在十個公墓入口，設置服務站，現場將提供礦泉水、水桶、手套等掃墓用品，還有呼籲民眾響應紙錢集中焚燒，做環保也減少山林火災的發生，對工作分配，今(6)日公所也邀請了環保局清潔隊、消防局第六大隊等相關單位人員，召開了一場協調會。

汐止區長林慶豐表示，清明掃墓期間，汐止區公所在3月30日(六)、3月31日(日)及4月4日(四)清明節當天，有設置10個掃墓服務站，時間是早上7:30-12:30，在服務站有提供礦泉水、手套、水桶給市民朋友索取，另外，也鼓勵大家能夠集中焚燒金紙，現場也有準備紅色的紙錢集中袋，集中焚燒減少污染。

林慶豐指出，為了方便民眾掃墓，在3/30(六)、3月31日(日)及4月4日(四)6:00-14:00汐止第一公墓周邊(新台五路2段茄苳路口至新台五路2段652號新台加油站前上坡) ，雙向紅黃線路段開放停車（併排 、轉角處、出入口除外），並開放大型車停車格供小型車輛停放。

林慶豐也表示，還有在清明節4月4日當天，有開放掃墓專車，專車會從汐止火車站發車，經汐止區公所到第一、第二公墓以及五堵火車站，歡迎民眾多加利用。

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