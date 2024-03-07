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瑞芳區防災獲雙料優等 東和里防災社區通過認證

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區在112年災害防救業務評核獲得優等，另外參加強韌臺灣大規模風災震災整備計畫績效評核也獲得優等，以及東和里獲得112年市級防災社區認證。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區在112年災害防救業務評核獲得優等，另外參加強韌臺灣大規模風災震災整備計畫績效評核也獲得優等，以及東和里獲得112年市級防災社區認證。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區在112年災害防救業務評核獲得優等，另外參加強韌臺灣大規模風災震災整備計畫績效評核也獲得優等，以及東和里獲得112年市級防災社區認證，多項防災優異表現，也期待未來能夠持續提高抗災能力，持續創造佳績的同時，更能確保區民生命財產安全。

瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳區公所在112年的災害防救業務相關評核中表現出色，提升了整體的防救災能力。同時，在112年強韌臺灣大規模風災震災整備計畫績效評核中，也取得了優異成績，展現出卓越的抗災能力。另外，恭喜東和里榮獲112年市級防災社區認證，為社區防災盡一份心力。

東和里里長周樹木表示，新北市重視災害防救的永續發展，持續推動防災社區工作，進行相關環境勘查、教育訓練及參訪等活動，這次獲得防災社區認證，也感謝市府及公所輔導，還有里民的積極參與，讓民眾對於自主防災更有經驗。

瑞芳

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