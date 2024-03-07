淡水海關碼頭淡古聯萌IP特展 超Q歷史故事角色

新北市立淡水古蹟博物館於淡水海關碼頭展出《淡古聯萌》IP特展，區分古蹟轉身術、淡古喫茶聚及海關美拍趣等三大展區，共展示10位古蹟擬人化及Q版角色，藉由繪畫師蚩尤《滬尾畫帖―淡水古蹟擬人誌》一書，了解各古蹟誕生的過程，簡介淡古家族的概念架構、人物、服飾與文化資產建築特色的關係，展現IP的核心價值。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，三大展區分別有「古蹟轉身術」、「淡古喫茶聚」及「海關美拍趣」利用2D插畫風格結合3D、巨大化造景及實體公仔的互動性展間，是本次展覽必拍的重點之一，另外10可愛公仔角色，分別為淡水紅毛城「城紅」、前清英國領事官邸「官狄英」、淡水海關碼頭「關海」、得忌利士洋行「洋莉得」等等，可愛豐富的表情，也非常適合親子一同來探索。

古博館表示，依照角色的個性與職業，特別在展覽入口及淡水海關碼頭旁草坪區特別設置「海關美拍趣」，有的在拉海軍信號旗或是拿著望遠鏡偵查守備範圍，公仔與古蹟實景互相搭配，相當生動活潑，也是不能錯過的拍照點，同時還以彩蛋的方式來並補充角色故事，讓大家除了拍照之外，還能有探索的樂趣，從中認識更多的歷史緣由。