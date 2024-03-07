振興五分埔能做成南韓東大門？產業界人士揭2關鍵坦言困難

台北市五分埔商圈的振興活絡，產發局瞄準客群，推出年輕人的街舞活動等吸引來客，去年約有250到350人參與，同時也舉辦商圈小旅行。不過，若是要做到南韓的東大門，產業界人士坦言困難，不僅是政府跨部門合作之外，整體產業脈絡差異，仍要符合在地產業。

北市產發局商業輔導科長翁誌麟說，歷年來都有專案替五分埔商圈輔導，像是每年11月、12月舉辦的街舞大賽，目標抓準年輕學生報名，比賽穿著五分埔商圈服飾，而獲獎的團體致贈購衣基金，以去年為例，共有21組隊伍報名參賽、現場約250人到350人。

翁誌麟也說，產發局也辦理2場次商圈小旅行，由在地導覽老師帶領民眾至商圈知名景點及店家遊逛，並釋出宣傳影片及社群媒體發放，提高網路關注度。不過，他也強調，雖然店家也發展出網路購物等形式，但市府仍盼虛實整合，讓人潮流入商圈，創造商機。

另外，議員提到關於變更土地使用分區等。台北市都發局表示，住戶或商圈有意願都能提出申請，對於都市計畫所提供的具體建議，均會納入全市通盤檢討做討論。

不過，韓流當道，南韓東大門近年也成了流行指標，產業界人士說，五分埔商圈要做成南韓東大門確實有些挑戰，除了南韓投入不僅是產業，還包含文化、觀光等協力，以及在地參與度，都是不可或缺的要角。