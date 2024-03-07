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入住者捐房養老「免費照顧到離世」！外界憂排擠無房者 天使居回應

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
新北林口鑫淼天使居今天落成，圖為內部樣貌。記者江婉儀／攝影
新北林口鑫淼天使居今天落成，圖為內部樣貌。記者江婉儀／攝影

位於新北林口的鑫淼天使居今落成，機構提出，入住者若願意「捐房養老」，就可免費照顧到離世，但外界憂此善意會不會讓無房者被排擠？財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光解釋，有房者會優先，但也會設立條件標準，讓有需要的長輩可入住。

姚霽光說，原本喊出「捐房養老」，但有人擔心自己沒房子就不符資格，他與王建煊討論後改成「捐房獻愛心，人去愛留」，孤老長輩捐出房子來入住，人走了，房子可以留下來幫助別人，2年前到現在已收到9棟房子，也與崔媽媽基金會合作，當作社會住宅，比市場價便宜的租金出租，已出租5間。

談到捐房故事，姚霽光分享，一位住在新店中央新村的長輩，是從研考會退休的女科長，原本談好要捐房入住，但因剛動完手術，身體狀況不好，還沒正式入住就離世，原以為沒有後續，沒想到後來律師通知，這名退休女科長已在遺囑寫好要捐出自己的房子。

還有一對來自新竹的教授夫婦，原打算將手上的房子捐給基金會，把90多歲的媽媽接回來一起住，討論後發現會因兩稅合一制，增加45%的稅，婉拒這對夫婦的好意，再收到2人的訊息，是他們已把房子賣掉，扣掉稅額後捐出3500萬元給基金會。姚霽光表示「這社會愛心人士還是很多的」。

姚霽光表示，付費入住1個月是5萬元，包含吃住跟換洗用具，1年60萬，22人免費入住，一年要1320萬，目前不擔心捐款來源，有位董事長1年前捐款1200萬元，另一個基金會今年起固定每年捐款600萬元。

另外，姚霽光指出，林口世大運社宅很夯，現在要排要至少等3、4年，因辦公室剛好在D區，發現對面一棟大樓是空的，了解後發現是預先保留，他們正在跟住都中心談，要把整棟租下來，計畫做「樂活天使居」，不論是老年夫婦或是獨居長輩，只要身體還可以，想捐房住都沒問題，目前有6、7位民眾有意願。

「樂活天使居」預計在1樓做辦公室跟中央廚房，2樓有健檢中心跟長照醫師、護理師進駐，3樓是樂活教室，4樓以上為住家。姚霽光表示，有長者入住就需要社工隊，希望招募到20多位，也提供時間銀行，讓有興趣的人來當志工累積時數，未來年紀到了可作為申請，也想跟醒吾科大合作推青銀共居，提供部分房間給年輕人住，可做社區服務。

新北林口鑫淼天使居今天落成，圖為內部樣貌。記者江婉儀／攝影
新北林口鑫淼天使居今天落成，圖為內部樣貌。記者江婉儀／攝影
新北林口鑫淼天使居今天落成，長輩入住後，會由一樓中央廚房統一供餐，圖為模擬示意圖。記者江婉儀／攝影
新北林口鑫淼天使居今天落成，長輩入住後，會由一樓中央廚房統一供餐，圖為模擬示意圖。記者江婉儀／攝影

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