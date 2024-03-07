台南春安勞檢違規率近5成 違法事態「這項」占第一

台南市勞工局今天公布今年春安期間有關勞動基準法檢查執行成果，總計檢查87家，查有違法家數42家，違規率為48.28%，裁處金額約新台幣114萬元，經統計勞基法違法樣態第1名為「出勤紀錄未詳實逐日記載至分鐘為止」，為保障勞動者權益，呼籲雇主守法，以免不慎受罰。

勞工局長王鑫基表示，根據統計，春安檢查期間顯示違反法條分別為：出勤紀錄未詳實逐日記載至分鐘為止（16.98%）、拒絕、規避檢查（15.09%）、延時工資未依規定給付（13.21%）等，顯見常見違法樣態仍以出勤紀錄記載以及加班費等問題為主。

提醒雇主，出勤紀錄為雇主核發薪資及延長工時工資的重要參據，為避免勞工雙方對於計算工作的起訖時間發生爭議，除應置備勞工簽到簿或出勤卡外，應詳實逐日記載至分鐘為止。此外，未將工資項目皆納入加班費計算基礎，致加班費給付不足，也屬常見違法情狀之一，提醒雇主工資項目如屬「因勞工提供勞務而獲得的報酬」，即應納入加班費計算，並依法令規定標準給付加班費。

另與過往較為不同的是，發現於今年春安檢查期間，拒絕、規避檢查為第2常見違法樣態，王鑫基呼籲，雇主拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務者，依勞動基準法第80條規定可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，雇主應特別留意，確實依法辦理，以免觸法。

王鑫基表示，為維護勞工受領工資之權益，勞動部去年訂定勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則，就勞雇雙方約定工資給付日的合理範圍訂定規範，並於指導原則明訂，年底前，雇用勞工人數為249人以下，建議在給付日工資計算周期屆滿後的10日內給付工資，勞工局職安健康處將針對指導原則所列113年須符合工資發給期程的事業單位優先列為輔導對象，以使事業單位能落實工資給付發給期日。