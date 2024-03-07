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不老騎士今啟程！百歲長者5度參加圓夢 截肢者攀完玉山挑戰環島

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
65歲邱吉興年幼時因車禍截肢，但仍學會騎機車與開車，今年挑戰騎車環島。圖／弘道基金會提供
65歲邱吉興年幼時因車禍截肢，但仍學會騎機車與開車，今年挑戰騎車環島。圖／弘道基金會提供

弘道老人福利基金會每年舉辦「不老騎士為愛千里」追夢行動，今年邁入第13屆，29位平均年齡75歲的不老騎士，今日從台中啟程，一路往南，以10天時間，逆時針完成1175公里的環島旅程，途中也將前進總統府晉見準總統賴清德，展現長輩們的不老精神。

高齡100歲的郭深森出生於浙江寧波，來台後過去曾開過鐵工廠，但因工廠經營起伏不定，最後收了工廠，到大樓去擔任保全。

郭深森自2013年起報名參加不老騎士，今年是他第5度挑戰騎車環島，並在9年前許下「100歲時要再度騎機車環島」的夢想，為了圓夢，郭從2022年起每年都參加不老騎士，並每天都會騎車外出，讓身體保持騎機車的感覺，並注意飲食營養。

郭深森今日踏上圓夢旅程，他說，他現在環島，不只在幫自己圓夢，而是以自己的行動與故事，鼓勵更多老人家願意走出家門，勇敢追夢，「這是比環島更有意義的事。」

另一名參與的成員為65歲邱吉興，4歲時因被砂石車追撞拖行，最後截去右腿，年幼時常拖著一部腳踏車，學用單腳騎腳踏車，直到18歲才裝上義肢，並學會騎機車與開車，他還喜歡登山，一有空就爬山，更在2021年成功挑戰攀登玉山

邱吉興說，台灣人要做的三件事「登玉山、單車環島、泳渡日月潭」，他已完成登玉山挑戰，雖然會騎腳踏車，但要用單腳完成腳踏車環島，難度太高，決定先挑戰機車環島，若能成功達陣，明年要挑戰走路環島，「我的人生或許走得慢，但相信只要不輕易放棄，一定能抵達目的地。」

弘道基金會董事長王乃弘表示，所有參與的不老騎士們都率先捐款5萬元，投入「獨居弱勢長輩餐食計畫」，展現老助老的精神，今年該計畫經費需求1700萬元，將投入20萬人次的獨老餐食服務。

高齡100歲的郭深森今年是第5度挑戰不老騎士騎車環島，要以自己的行動與故事，鼓勵更多老人家願意走出家門，勇敢追夢。圖／弘道基金會提供
高齡100歲的郭深森今年是第5度挑戰不老騎士騎車環島，要以自己的行動與故事，鼓勵更多老人家願意走出家門，勇敢追夢。圖／弘道基金會提供

玉山 騎車環島

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