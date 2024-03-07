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台北大巨蛋風光 新北考慮蓋巨蛋

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市長侯友宜（前排左三）昨天出席板橋第二國民運動中心工程開工典禮，並與光復高中學生開心合影。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（前排左三）昨天出席板橋第二國民運動中心工程開工典禮，並與光復高中學生開心合影。記者侯永全／攝影

新北板橋興建第二座運動中心昨動工，市長侯友宜提及台北大巨蛋開幕吸引觀光人潮湧入，考慮在新北軌道建設附近蓋巨蛋。市府預計在三環六線沿線，興建一座可容納4至5萬人大巨蛋。議員陳明義認為，雙北距離近，新北蓋巨蛋的效益恐被稀釋；議員翁震州則說，新北首座大巨蛋可選在塭仔圳重劃區，不僅有3條捷運經過且土地取得相對容易。

演唱會商機正夯，但新北市僅板橋第一運動場、新莊體育館能容納3萬5000人、7000人，有機會作為藝文展演場地，不過受限於體育場館要點，導致板一無法舉辦演場會。

侯友宜說，台北大巨蛋吸引觀光人潮，「新北是否要再尋找另外一個巨蛋」，可以在新北軌道建設旁建設運動場館，且新北市是大台北中心，有望把桃園、台北觀眾吸引過來。

另外，市府也研擬修正運動場館使用管理要點，放寬運動場館供藝文展演申請，侯友宜說，板一、板二幾個運動場所都很適合，也會跟當地的居民做適度溝通，降低對附近居民干擾。至於運動中心，侯說市府預計在25萬人以上的行政區，興建第二座國民運動中心，中和、三重、新莊都有興建計畫，運動中心會繼續蓋下去。

新北代理體育局長洪玉玲說，預計在三環六線沿線找一塊面積夠大、交通方便地點，興建可容納4至5萬人大巨蛋。因台北大巨蛋18公頃，新北會比照此標準找地。

翁震州說，大巨蛋可選在塭仔圳重劃區，選址應首要考量交通機能，未來塭仔圳重劃區光捷運路網，就會3條捷運經過，有利於觀眾疏散；其次，塭仔圳重劃區尚在開發中，蓋巨蛋所需的土地取得相對容易，市府有完整土地規畫周遭設施，且興建過程也較不會影響居民。

陳明義則認為，以前曾規畫在五股垃圾山興建大巨蛋，但因五泰輕軌路線不到而作罷，開發中的溫仔圳重劃區因都市計畫已經形成，連抵配地都沒有這麼大，認為很難在此興建；有大巨蛋不是壞事，但相鄰縣市各做一個巨蛋效益恐被稀釋。

另外，板橋第二座運動中心昨動土，市府投入12.6億，規畫地上8層、地下1層運動中心，除有游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場及停車場，也以光復高中體育發展重點自由車，設立專業訓練室，打造新北自由車訓練基地，預計2026年9月完工。

大巨蛋 運動

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