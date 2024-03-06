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新北殯葬處連爆弊案 侯友宜要求：要深刻檢討

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今在市政會議上主動提及，侯表示，單位附屬機關有結構式的上下隸屬關係，必須嚴格管理，底下發生的事情，上面難道都沒有責任嗎？這都要深刻檢討。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今在市政會議上主動提及，侯表示，單位附屬機關有結構式的上下隸屬關係，必須嚴格管理，底下發生的事情，上面難道都沒有責任嗎？這都要深刻檢討。記者江婉儀／攝影

新北市立殯儀館2月底爆出基層收辦理後事的死者家屬紅包，新北市長侯友宜今在市政會議上主動提及此事，侯表示，單位附屬機關有結構式的上下隸屬關係，必須嚴格管理，底下發生的事情，上面難道都沒有責任嗎？這都要深刻檢討。

新北市政風處今在市政會議以「廉結好市 向上躍升」為題報告，侯友宜聽取報告後表示，廉潔是公務機關的首要根本，應從激勵士氣跟除弊上做起，這是最重要的2項工作，例如「新店溪碧潭堰整建工程暨水環境營造廉政平台」為新北首例個案，未來各工程如大陳都更案的發包也務必公開透明，邀集中央廉政署、市府政風單位及相關企業、區公所與會，必要時透過錄音錄影，以保障公私權益。

侯友宜指出，新北有很多都更跟公共工程的採購案，都是攸關市府人員跟企業界的連結，太多工程都超過上百億元，必要時應邀請中央廉政署的廉政平台共同參與，包含檢察官都到場，不論什麼案子，尤其採最有利標的案件，只要涉及評審過程，務必公開透明。

侯友宜舉例說明，最近將發包的永和大陳都更案單元一、四，要求新北市住都中心一定要公開透明，要邀請中央廉政單位派員參與，地方政府負起責任，同時要求法制單位到場，甚至過程中有必要時錄影、錄音，保障公務人員權益，避免事後廠商意見分歧，這也是保障，發生廠商間互相檢舉，比比皆是，這都要慎重。

另外，侯友宜主動提及殯葬處收賄弊案，侯友宜指出，此事連帶影響好幾個機關，必須深刻檢討問題所在，如果同仁不對，政風單位該辦就辦，有問題就自己辦，不是要比弊案多少，而是有沒有把問題找出來，不是把問題蓋起來就沒事，「不要等著別人辦我們」。

侯友宜 都更

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