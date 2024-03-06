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新北公設多目標使用...3年58案 民代籲盤點地方空間加速推

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案。圖為中和區佳和公園地下停車場。圖／新北城鄉局提供
新北推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案。圖為中和區佳和公園地下停車場。圖／新北城鄉局提供

新北持續發展，為創造公共空間使用最大效益，也推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案，創造約1萬3000坪公共設施空間及4000多個停車格。民代建議，城鄉局可將經驗主動推行，盤點各地區空間，讓尚待更新或者閒置的土地建物能更有方向加速推動。

城鄉局指出，新北自2021年度迄今，多目標核准通過案件計有58案，創造17.56公頃之土地複合使用面積，約1萬3000坪托老、托幼、圖書館等公共設施空間、3000格汽車停車位以及1100格機車停車位等。

城鄉局舉例，去年啟用的中和區佳和公園多目標使用案例，藉由多目標使用讓原本單一的公園增加了多元使用的空間，不僅開發地下停車場緩解緊繃的停車需求，更結合了健身中心、幼兒園、公托等複合功能，在不影響原使用機能之前提下滿足周邊鄰里的多元需求，可謂一舉多得。

城鄉局表示，多目標核准通過案件中近七成為社福設施、活動中心、交通設施，不只善用閒置空間，更呼應隨時代變遷的生活習慣和消費習慣。開發管理科長張記恩表示，現在大宗是交通局停車場、社會局社福空間，民眾都喜歡社教及文化等氛圍，將利用既有空間創造最大效益。

新北市議員陳儀君認為，城鄉局除了等待其他局處送案審核外，也可以將此成功經驗主動出擊，比如像新店建國游泳池屬區公所管理，城鄉局可協助加速，也可以盤點各地區由區公所管轄的空間，讓地方尚待更新或者閒置的相關公共空間能更有方向，以更好更快的方式做的更多。

新北推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案。圖為中和區佳和公園健身中心。圖／新北城鄉局提供
新北推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案。圖為中和區佳和公園健身中心。圖／新北城鄉局提供
新北推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案。圖為林口李科永紀念圖書館。圖／新北城鄉局提供
新北推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案。圖為林口李科永紀念圖書館。圖／新北城鄉局提供

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