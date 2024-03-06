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北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

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北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市板橋殯儀館因位於市中心，先前常爆出冰櫃爆滿、量能不堪使用狀況。圖／報系資料照
新北市板橋殯儀館因位於市中心，先前常爆出冰櫃爆滿、量能不堪使用狀況。圖／報系資料照

新北市板橋殯儀館因位於市中心，先前常爆出冰櫃爆滿、量能不堪使用狀況。新北市議會今臨時會，藍綠議員針對板殯量能提出質疑，認為北市一殯4月開始拆除工程，恐會讓板殯塞爆。民政局長林耀長表示，目前評估火化量能還算足夠，但禮廳狀況的確不足，已有陸續更新設施，一周內會提出相關初步建設計畫跟期程。

國民黨市議員林國春表示，北市一殯將要拆除，屆時首當其衝的是相對靠近的新北市蘆洲、三重民眾，未來肯定會移到板橋殯儀館這邊，「殯葬處該怎麼應付？如何負荷？火葬場夠嗎？目前量能足以應付嗎？」目前已有4個貨櫃放在外面要擺放遺體，「讓死者很沒尊嚴」，且加上周邊交通動向、停車，都是很大的問題，常常一位難求。

「難道過年離開的人就要住貨櫃？走也要挑時間？」國民黨議員白珮茹也說，讓死者走的沒尊嚴，會很不好，且其他縣市的殯儀館很明亮，盼新北市也要跟上。

林耀長表示，貨櫃主要是因應農曆春節期間，擔心會有臨時狀況、且民俗關係，怕冰櫃不夠時，至少讓民眾有地方可以安置，但統計後來4個貨櫃，只有用其中1個，其他都沒有使用到。林說，有評估過火化量能還可以，禮廳狀況就是不足，會再規畫增加量能，目前就是先更新相關設施，讓禮廳也更加便民。

民進黨議員李余典則詢問搬遷計畫，林耀常說，三峽、五股、土城等都有考量，但殯葬為嫌惡設施，盡量以民眾需求為考量，將來也會將目前僅有一層的板殯立體化，藉以增加量能，

至於國民黨議員連斐璠提出，板殯周邊私人禮廳無限增生，北市有十年規畫計畫，新北市的計畫在哪？林耀長則承諾，一周內會提出相關初步建設計畫跟期程。

民政局長林耀長表示，一周內會提出相關初步建設計畫跟期程。記者張曼蘋／攝影
民政局長林耀長表示，一周內會提出相關初步建設計畫跟期程。記者張曼蘋／攝影
新北市議會今臨時會，藍綠議員針對板殯量能提出質疑。記者張曼蘋／攝影
新北市議會今臨時會，藍綠議員針對板殯量能提出質疑。記者張曼蘋／攝影

殯儀館 議員

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