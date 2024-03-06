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雙溪上林里共餐辦得好 阿公阿嬤志工全心投入

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區上林里銀髮共餐志工約有十位，平均年紀70歲以上，年紀最大有九旬以上長者，但是行動力依然靈活，在廚房裡忙進忙出。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區上林里銀髮共餐志工約有十位，平均年紀70歲以上，年紀最大有九旬以上長者，但是行動力依然靈活，在廚房裡忙進忙出。 圖／觀天下有線電視提供

今(6)日是雙溪區上林里的銀髮共餐，大約有近50位長者共襄盛舉，值得一提的是，上林共餐的志工約有十位，平均年紀70歲以上，年紀最大有九旬以上長者，但是行動力依然靈活，在廚房裡忙進忙出，在已經是需要別人服務的年紀，卻還能付出自己心力來服務里內長者，真的很不容易。

上林里里長簡德福表示，社區的居民大多是上了年紀的阿公阿嬤，青壯年多在外工作，因此，志工們的年紀也偏大，還有九旬以上的阿嬤也是來廚房協助共餐，而且志工們各個身經百戰，都有多年的外燴經驗，因此，共餐也辦得有聲有色。

其中一位今年已經九十一歲的阿嬤，依然很有活力的在共餐現場忙進忙出，她也說以前在學校已經有多年的廚工經驗，所以要準備多人分的餐點不是問題，雖然年事已高，但只要能付出自己一己之力，就覺得很滿足。

多人 廚房 阿嬤

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