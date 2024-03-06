雙溪上林里共餐辦得好 阿公阿嬤志工全心投入

今(6)日是雙溪區上林里的銀髮共餐，大約有近50位長者共襄盛舉，值得一提的是，上林共餐的志工約有十位，平均年紀70歲以上，年紀最大有九旬以上長者，但是行動力依然靈活，在廚房裡忙進忙出，在已經是需要別人服務的年紀，卻還能付出自己心力來服務里內長者，真的很不容易。

2024-03-06 19:37