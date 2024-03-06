雙溪上林里共餐辦得好 阿公阿嬤志工全心投入
今(6)日是雙溪區上林里的銀髮共餐，大約有近50位長者共襄盛舉，值得一提的是，上林共餐的志工約有十位，平均年紀70歲以上，年紀最大有九旬以上長者，但是行動力依然靈活，在廚房裡忙進忙出，在已經是需要別人服務的年紀，卻還能付出自己心力來服務里內長者，真的很不容易。
上林里里長簡德福表示，社區的居民大多是上了年紀的阿公阿嬤，青壯年多在外工作，因此，志工們的年紀也偏大，還有九旬以上的阿嬤也是來廚房協助共餐，而且志工們各個身經百戰，都有多年的外燴經驗，因此，共餐也辦得有聲有色。
其中一位今年已經九十一歲的阿嬤，依然很有活力的在共餐現場忙進忙出，她也說以前在學校已經有多年的廚工經驗，所以要準備多人分的餐點不是問題，雖然年事已高，但只要能付出自己一己之力，就覺得很滿足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言