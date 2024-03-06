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蔣萬安曝台北大巨蛋成功秘密....同仁「忠孝東路走999遍」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
工商協進會下午於君品酒店舉行理監事會，理事長吳東亮（右）稱讚台北市長蔣萬安（左）施政令人滿意。記者曾原信／攝影
工商協進會下午於君品酒店舉行理監事會，理事長吳東亮（右）稱讚台北市長蔣萬安（左）施政令人滿意。記者曾原信／攝影

工商協進會今天邀台北市長蔣萬安專題演講，蔣聚焦北市已發生、持續及將發生的「小改變」。其中大巨蛋啟用後，工商界相當關注大巨蛋的經濟效益，王道商銀董事長駱怡君就當面問蔣，泰勒絲何時可來大巨蛋開唱活絡經濟、還有商界人士關注希望台北市大力推展觀光，不要讓大家覺得台北只有銅板美食。

蔣萬安說，他個人私心是非常希望，15年前也和妻子在美國加州看過泰勒絲演唱會，不過，台北大巨蛋最初目的是希望舉辦運動賽事為主，最重要的是要看長遠、對整體城市發展的效益，不會只看單一運動產業、演唱會。蔣說，據他了解，泰勒絲演唱會都需要很早做規畫，可能要一年多前安排，不過市府會給予各方協助，市府都樂觀其成。

工商協進會今天下午在君品酒店舉行理監事會，蔣萬安專題演講提到，面對世界商業趨勢與台北投資環境等的大局掌握，他不敢班門弄斧，也不想老王賣瓜，但希望藉由這次的演講，與工商界人士分享台北的「小改變」。

蔣萬安提到大巨蛋從選址、規畫、動工、停頓、復工到完工，再到各種檢查與測試，經歷無數風雨。所以他上任之後，與中央多次溝通，也邀請大聯盟場務專家 Chad Olsen 到大巨蛋給予細緻的指導，他也常跟市府同仁們開玩笑，去年一年，他們加起來應該「忠孝東路走了999遍」。

蔣萬安說，大巨蛋是台北市第一個已經實現的小改變，這個小改變是來自32年前、年幼的他從收音機聽到的那一聲聲「我們要巨蛋」，蔣也重提他從職棒元年就開始是棒球迷，小時候最喜歡坐在外野區前排，隔著全壘打牆，近距離的看到外野手專注接殺的神情。不能到場也都會抱台收音機「聽球」，聽到精彩一刻還會跳起來大叫而被母親唸。

至於台北市正在實現的「小改變」是城市藍圖，蔣萬安說，除東面的大巨蛋新城市名片，會從東區商圈、國父紀念館、再到信義商圈拼圖出整個東區生活廊道；西面則是去年首度將大稻埕夏日煙火節從一天拉長為近2個月的帶狀活動，也規畫將艋舺公園打造為「台版表參道」，參考表參道或淺草寺商店一條街概念，活化龍山寺周邊。

至於台北的南面，市府正以Public Private Partnership公私協力的精神，推動三貓計畫2.0；北面則是推動社子島發展，也希望520後的新政府能全力支持並加速行政協助。

蔣萬安也提到台北市即將實現的小改變，蔣萬安提出淡水河岸，他希望讓人文與自然縫合，讓城市與母親河和解共生，正加速推動淡水河水岸活化。

大巨蛋 蔣萬安

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