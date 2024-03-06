「婦女再就業計畫」最高可領6萬元補助 報名至5月31日止

為了提高女性勞動參與意願，勞動部自去年9月起推動「婦女再就業計畫」，提供再就業獎勵金3萬元、自主訓練獎勵金3萬元及雇主工時調整獎勵金3萬6千元等就業服務措施。為了協助婦女能夠順利完成計畫申請，桃竹苗分署於昨與今日辦理2場次「展翅飛翔工作坊」，希望協助有意再就業的婦女可以透過技能精進，成功重返職場。

工作坊現場邀請專業講師分享現今產業概況及企業所需人才應具備的職能，並協助婦女找出自身職涯發展方向，引導婦女朋友盤點自我專業技能，輔以計畫撰寫說明及一對一輔導方式，以達到100%計畫申請通過率。

「自主訓練獎勵」於每年上、下半年各公告1次受理期程，今年上半年受理期間自3月1日起至5月31日止，鼓勵因家庭因素離職180日以上婦女精進職能並重返職場，只要將自主訓練申請書及計畫書送至分署審核，完成審核並通過課程後，提出獎勵申請及辦理求職登記，即可發給自主訓練第1階段獎勵金2萬元，未來如於180天內就業成功者或自行創業者，再發給第2階段獎勵金1萬元，每人最高可領取自主訓練3萬元獎勵金。

另外如有就業需求因家庭因素離職180日以上的婦女，也可運用「再就業獎勵」，只要婦女向居住地就近的就業中心辦理求職登記並經推介，按月計酬全時工作且連續受僱同一雇主滿90日，即可發給獎勵金3萬元；部分工時受僱期間滿90日，且每月薪資達月基本工資二分之一以上者，則發給1萬5000元。如婦女先申請「自主訓練獎勵」完訓後，並搭配就業中心推介工作並穩定就業滿90日，可再申請「再就業獎勵」，最高可領取獎勵金6萬元。

桃竹苗分署長賴家仁表示，自主訓練獎勵今年度上半年已開始受理申請，有興趣的婦女可以把握時間盡快提出申請，詳情可洽詢桃竹苗分署所轄各就業中心或至台灣就業通「婦女專區」查詢相關資訊。