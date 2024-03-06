推廣族語獲獎 阿索．該拿：感動看見說祖先的話

阿美族人阿索．該拿長期推動族語扎根，獲得今年原住民族委員會族語推廣獎，今天在市政會議分享喜悅。她說，在都會區說族語不容易，看見族人勇於開口說祖先的話，相當感動。

獲得民國113年原民會原住民族語言推廣人員獎的阿索．該拿（Aso Kaynga），以及團體獎的新北市樂窩社區服務協會理事長林梅琴、執行長楊佳賢、社工督導何淑琳（Aring Hiruy）今天在市政會議中分享喜悅。

阿索．該拿出身台東縣成功鎮的阿美族人，民國107年起加入族語推廣團隊，在新北市樹林區輔導族人家庭、教會，以族語讀聖經、唱詩歌甚至擔任族語現場直譯，以雙語協助逐漸熟悉、進而使用族語溝通。

她表示，都會區要營造說族語的環境，比原鄉更困難，只要有機會或族人聚集時，就引導大家以族語對話，看見族人勇於開口說著祖先的語言，就會看見希望與成就感。

阿索．該拿說，族語不只在學校學習，她輔導某年輕原民家庭夫婦學族語時，兩個孩子雖在旁玩耍，實際都有在聆聽；有天她上課時，孩子開門，聽見小孩以阿美族語問候老師、介紹族名，令她相當感動。

樂窩社區服務協會是一群非典型社工、族語老師組成團隊，自民國95年起深耕新北市三峽、鶯歌區，關注都市邊緣的原住民，並陪伴鶯歌區的Cilakesay（吉拉箇賽）南靖部落長達18年，盼望擁有安身立命的家。

太魯閣族的何淑琳深入以阿美族為主的吉拉箇賽部落，她說，深知都市的原住民族孩童對母語疏離，於是推動部落教室、採集部落大事記、訪問耆老及繪製部落地圖走讀，結合傳統植物，由老幼共學承傳長者智慧，並營造都市部落文化環境與學習語言環境。

何淑琳表示，從孩子課後輔導延伸到以拳擊運動為舞台，在全國各項競賽獲得成就、肯定自我。協會陪伴孩子，也希望增加孩子與老人間族語互動的機會，讓孩子雖沒有在原鄉長大也能擁有在原鄉一樣的母體文化學習環境。