味全龍響應性騷防治 林襄缺席無緣同框蔣萬安
後天是38國際婦女節，台北市長蔣萬安今天出席「台北新界線、要尊重、敢拒絕」行動，有16家市府局處、民間企業響應，包括味全龍今天也加入響應防治性騷行動。不過，剛加入味全龍的啦啦隊女神林襄今天缺席記者會，無緣同框；蔣萬安說，今天最重要是要讓社會大眾關注女性權益保障、政策推動的重要性。
為響應北市府「台北新界線、要尊重、敢拒絕」的民間企業，包括首都客運、新光三越、全聯等民間企業承諾加強宣導性騷防治，還有味全龍也加入響應行動，由於蔣萬安身為龍迷，林襄先前加入味全龍啦啦隊，蔣萬安臉書帳號也曾到底下留言歡迎，引發關注。
蔣萬安說，今天最重要是味全龍應援團成員、還有很多公車業者、民間企業等大家能夠一起響應，讓社會大眾關注女性權益保障、政策推動，受到更多人關注，這是北市府的目的，希望讓大家了解到性別平等及性騷擾防治的重要性。
味全龍啦啦隊代表小映提到，啦啦隊身分經常會在公共場所表演，的確會比較擔心發生性騷事件，這次響應防治性騷行動，社會局長官也會到味全龍進行教育課程講座，讓大家知道如果遇到狀況，如何防治性騷保護自己。
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