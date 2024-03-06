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中永和累積4例麻疹個案 侯友宜：中和醫護已接種8成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席板橋第二運動中心開工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席板橋第二運動中心開工典禮。記者劉懿萱／攝影

我國現已累計7例麻疹，由於首例本土麻疹個案為中和區36歲男性，因此後續多起個案也在中永和附近，且一名醫護在確診者就醫時遭傳染。新北市長侯友宜說，會按照中央規定匡列，並優先保護醫護人員，現在中和區高風險醫護施打率已達8成。

新北現累積4例麻疹本土個案，其中首例為中和區36歲男性，後續一名醫護在該確診者就醫時遭傳染。疾管署發言人羅一鈞今呼籲民眾避免搶打疫苗，把存量留給高風險醫護人員。

侯友宜今出席板橋第二運動中心開工典禮，會後被問及是否有醫護施打規畫，侯說除把足跡以及列為自主健康管理的，都按照中央規定辦法匡列外，更重要的就是麻疹具有傳播力，醫護人員是最要優先保護的，中和區醫院高風險醫護現施打率達到8成。

新北衛生局疾管科長王美華說，一般來說，民眾只要注意手部衛生、呼吸道防護，就能有效避免感染麻疹，若有預計到麻疹高風險地區時，民眾可到醫院評估接種疫苗，呼籲沒有需求民眾別搶打疫苗。

侯友宜 疫苗 風險 麻疹

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