影／蔣萬安出席婦女節慶祝活動 宣誓守護安全空間

一年一度國際婦女節即將到來，今年3月8日更加別具意義，是「性騷擾防治法」新法上路的大日子，為強調台北市政府防治性騷擾決心，北市府邀請各界重視性騷擾防治落實的企業或場館業者共同響應，台北市政府舉辦「台北新界線 要尊重 敢拒絕」記者會，帶領 16 個局處首長與各界企業夥伴，一同宣誓守護安全空間、打造台北新界線的決心。

台北市長蔣萬安表示，性騷擾防治必須落實於日常生活中，呼籲市民朋友響應北市府婦女節新主張「要尊重、敢拒絕」的行動。「台北新界線 要尊重 敢拒絕」記者會中透過行動短劇凸顯性騷擾防治新法修法重點，此次修法特別強調公共場所主管機關及企業負責人防治性騷擾的責任，以簡單明瞭的方式的短劇劇情讓市民朋友了解，新法上路後權管的公共場所不只是平時的防治措施，若發生性騷擾事件必須協助被害人報案通知警察機關到場處理。 台北市政府上午舉辦「台北新界線 要尊重 敢拒絕」記者會，記者會中透過行動短劇凸顯性騷擾防治新法修法重點，若發生性騷擾事件必須協助被害人報案通知警察機關到場處理。記者曾學仁／攝影 台北市政府上午舉辦「台北新界線 要尊重 敢拒絕」記者會，台北市長蔣萬安（右二）出席並與各界重視性騷擾防治落實的企業或場館業者，一同宣誓守護安全空間、打造防治性騷擾決心。記者曾學仁／攝影 台北市政府上午舉辦「台北新界線 要尊重 敢拒絕」記者會，台北市長蔣萬安（右三）帶領局處首長與各界重視性騷擾防治落實的企業或場館業者，一同宣誓守護安全空間、打造防治性騷擾決心。記者曾學仁／攝影 台北市政府上午舉辦「台北新界線 要尊重 敢拒絕」記者會，台北市長蔣萬安（前排左三）帶領局處首長與各界重視性騷擾防治落實的企業或場館業者，一同宣誓守護安全空間、打造防治性騷擾決心。記者曾學仁／攝影