婦女節三寶爸蔣萬安曝給太座1天不育嬰假 再來「3打1」

後天就是38婦女節，台北市長蔣萬安今天被問到怎麼幫太太過婦女節？蔣萬安今透露，儘管今年38當天是周五上班日，不過會跟老婆協調，讓老婆挑一天「不育嬰假」，蔣也透露，到時候很可能會是「三打一」，不過「三打一很幸福」。

蔣萬安今天宣示響應性騷新法將上路，北市府推動「台北新界線、要尊重、敢拒絕」行動。被問到婦女節怎麼慰勞老婆？會不會「一打三」，或變成「三打一」？蔣萬安笑說，很有可能變成「三打一」，因為38是周五是上班日，會跟老婆協調一下，接下來選一天能夠讓太太有一個「不育嬰假」，讓她好好休息，由他來「一打三」。

蔣萬安也透露，那一天很可能變成「三打一」，不過之前「三打一」的經驗其實很幸福，當兩隻小的寶騎在我身上，老大又壓上來，儘管照顧三個孩子很辛苦，但能夠享受一下跟孩子相處的一起，是蠻開心的。

媒體問蔣會不會怕老婆，吵架誰先道歉？「老婆本來很漂亮，現在更漂亮，我知道你們想什麼...不會的..」，太太真的很辛苦，特別三個孩子老二老三又這麼小，太太這段期間非常辛苦，我工作時間又比較長，平常有時間，就會好好慰勞一下太太。

蔣說，他也希望38國際婦女節這段時間，大家可以藉這個機會好好謝謝所有女性，不管媽媽、老婆或家人、工作場合各位女性同仁朋友，在各領域角色崗位上，協助非常多都特別感謝。