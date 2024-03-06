聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦女節三寶爸蔣萬安曝給太座1天不育嬰假 再來「3打1」
後天就是38婦女節，台北市長蔣萬安今天被問到怎麼幫太太過婦女節？蔣萬安今透露，儘管今年38當天是周五上班日，不過會跟老婆協調，讓老婆挑一天「不育嬰假」，蔣也透露，到時候很可能會是「三打一」，不過「三打一很幸福」。
蔣萬安今天宣示響應性騷新法將上路，北市府推動「台北新界線、要尊重、敢拒絕」行動。被問到婦女節怎麼慰勞老婆？會不會「一打三」，或變成「三打一」？蔣萬安笑說，很有可能變成「三打一」，因為38是周五是上班日，會跟老婆協調一下，接下來選一天能夠讓太太有一個「不育嬰假」，讓她好好休息，由他來「一打三」。
蔣萬安也透露，那一天很可能變成「三打一」，不過之前「三打一」的經驗其實很幸福，當兩隻小的寶騎在我身上，老大又壓上來，儘管照顧三個孩子很辛苦，但能夠享受一下跟孩子相處的一起，是蠻開心的。
媒體問蔣會不會怕老婆，吵架誰先道歉？「老婆本來很漂亮，現在更漂亮，我知道你們想什麼...不會的..」，太太真的很辛苦，特別三個孩子老二老三又這麼小，太太這段期間非常辛苦，我工作時間又比較長，平常有時間，就會好好慰勞一下太太。
蔣說，他也希望38國際婦女節這段時間，大家可以藉這個機會好好謝謝所有女性，不管媽媽、老婆或家人、工作場合各位女性同仁朋友，在各領域角色崗位上，協助非常多都特別感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言