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北市慶三八婦女節推女性優惠 11區運動中心這3天只要38元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
三八婦女節即將到來，台北市體育局今宣布3月8日至10日，將在11區運動中心推出女性入場游泳池及健身房享38元優惠價。圖／台北市體育局提供
三八婦女節即將到來，台北市體育局今宣布3月8日至10日，將在11區運動中心推出女性入場游泳池及健身房享38元優惠價。圖／台北市體育局提供

三八婦女節即將到來，台北市體育局今宣布3月8日至10日共3天，除了整修的文山運動中心及歲修的大同游泳池，將在11區運動中心推出女性入場游泳池及健身房享38元優惠價，也搭配明年登場的世界壯年運動會，4月17日前報名享7折早鳥優惠，盼吸引更多女性加入運動行列參賽。

體育局表示，積極鼓勵市民養成「7333」規律運動，每周至少運動3次、每次30分鐘、心跳達130下或運動強度達到會喘、流汗的習慣。體育署統計北市去年7333規律運動人口，男性46.4％高於女性33.6％，分析職業婦女因工作、家務，導致減少運動次數，調查也呈現若有親友邀約、陪伴運動，將大幅提高運動意願。

體育局王泓翔局長說，新世代女力崛起，各領域的女性展現傲人成績，忙碌之餘卻忽略規律運動、保持健康的重要性，因此體育局歡慶三八婦女節，推出運動中心游泳池、健身房入場享優惠價38元。

優惠活動3月8日至10日在北市11區運動中心登場，不含整修的文山運動中心及歲修的大同游泳池，女性入場游泳池及健身房僅需付38元。另外，各運動中心也推出各式優惠，詳情可至官網及臉書查詢。

大同運動中心祭出女性報名體適能1v1課程優惠及抽體驗券；萬華運動中心則是期間限定女性購買健身月卡8折優惠；南港運動中心有女性檢測身體組成分析優惠價；內湖運動中心舉辦「活力運動派對」免費體驗健康體能及拳擊有氧等；信義運動中心有多項女性公益課程、美人魚體驗、免費量測身體組成分析及運動分享講座等。

女性於3月8日至10日到11區運動中心運動，入場游泳池及健身房即享38元優惠價。圖／台北市體育局提供
女性於3月8日至10日到11區運動中心運動，入場游泳池及健身房即享38元優惠價。圖／台北市體育局提供

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