經匝道虛線未打方向燈 民代：罰單陷阱

新北市汐止區新台五路往南港方向，接國道3號北上匝道，在匯入匝道主線處有穿越虛線，駕駛人未打左方向燈違規，從新台五線打右方向燈駛入匝道，穿越虛線回正才熄燈也是違規，去年有約百人收到3000元罰單。立委廖先翔昨邀高速公路局會勘，決定微調標線，提醒駕駛人依規定打方向燈。

廖先翔說，近期接獲許多用路人反映，遭警方舉發從新台五路右轉國3北上匝道，未依規定使用方向燈。不少人內心狐疑，因為有打右方向燈，詢問後才知道右轉匝道約50公尺，與新台五路對向接國3北上匝道會合處，路面有穿越虛線，通過時要改打左方向燈。

國道公路警察局統計，去年舉發從新台五路接國3北上匝道，未依規定打方向燈約有100件，全數是駕駛人提供行車記錄器影片的檢舉案。有人戲稱檢舉案接連不斷是「抓交替」，可能有人被檢舉吃紅單內心不平，也檢舉其他駕駛人相同違規行為。

新台五路雙向接國3北上匝道交會後，兩線車流匯入匝道主線車道。高公局當初在評估穿越虛線畫設方向時，決定畫在新台五線往南港方向駛入匝道處，因此車輛從新台五線右轉匝道後，穿越虛線進入主線車道時要打左方向燈。

廖先翔質疑，穿越虛線設計不當宛如交通陷阱，要求高公局提解決方案。會勘過程中，也直擊多數車輛違規，沒有打左方向燈。

高公局北區養護工程分局長吳文益說，目前穿越虛線畫設在新台五路雙向上國3北上匝道會合處，5月前會重新畫設，從會合處往國3主線方向延伸約80公尺，也就是雙向車流會在匝道主線並行一段距離，讓右側車道車流更有足夠時間，在經過穿越虛線時打左方向燈。