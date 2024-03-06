萬大線施工 撤連城中正路口圍籬解塞

台北捷運萬大線一期工程施工中，至1月底進度約78.67%，有大型機具及路面回填，讓本來車流量就大的新北市中和區連城路進入交通黑暗期，台北捷運第一區工程處主任葉松芳說，連城路與中正路口已恢復車輛右轉專用道，另連城路532巷往中和方向圍籬退縮，再提供一車道，本月預計再提供往土城方向一車道。

萬大線計畫自中正紀念堂站向西行南海路、西藏路、萬大路、富民街，地下穿越新店溪接永和保生路轉中和中山路、連城路，並在中和土城交界設置機廠，全長9.5公里、共9座車站，新北轄內路線長度5.7公里、計5座車站，目前新北市境內有8條潛盾隧道，已貫通7條，剩下1條預計6月至7月完成，預計2027年底完工。

市長侯友宜昨主持道安會報，侯友宜說，萬大線工程範圍內，連城路與金城路是主幹道，施工分階段推進，要請台北捷運局多考量公眾通勤安全，多與民眾溝通。

葉松芳表示，近期已在施工處架設道路CCTV（閉路電視），網站上也有即時資訊可供全民檢視，也會用LINE群組平台與新北交通局、警察局等機關保持聯緊，立即掌握突發狀況及訊息；針對連城路，金城路三段等重要道路，提供每月縮時攝影，以利交通主管機關掌握狀況，並定期進行交維滾動式檢討。

議員金瑞龍說，樂見工程進度愈快愈好，萬大線工程期長，嚴重影響當地交通狀況，不只汽機車，也有多條公車路線經過，通勤尖峰車流嚴重堵塞，經過連城路至少要多花10至15分鐘，常接到民眾陳情，過去也曾向北捷反映，希望設法將交通黑暗期衝擊降到最低。

用路人劉先生表示，經過連城路常覺得折騰，不塞車時段至少都要等3個紅燈才能通過路口，更不用說是上下班尖峰時間，能盡快增加一個車道是好事，期盼紓解壅塞交通。