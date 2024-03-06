侯友宜說人生只有往前看 引發聯想

2024新北市萬金石馬拉松本月17日將在萬里翡翠灣起跑。新北市長侯友宜昨出席致詞說，他從2006年起年年跑沒中斷過，看萬金石從銅、銀到金標章認證，成為競技、永續、經濟的產業。侯也念出現場標語，沒有跑不到的距離，只有踏不出的距離，認為「人生只有往前看，沒有往後看」，別沉溺於過去，引人聯想。

萬金石馬拉松每年參賽逾1.1萬人，侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人公開路跑博覽會6大亮點，包括開箱互動展區、沉浸式消費者體驗區等，邀請民眾「玩」出下一萬步。

侯說，為讓更多人分享路跑，今年3月14日至16日也在新莊體育館辦新北路跑博覽會，集結運動產業、服飾及觀光等產業，由萬金石馬拉松帶動運動產業鍊。話鋒一轉，他念起現場標語沒有跑不到的距離，只有踏不出的距離，認為「人生只有往前看，沒有往後看」，做事不要怕怕的，做了就對了，過去就要翻頁。

體育局說，新北路跑運動博覽會邀集超過50家企業，還有各項運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗區等，民眾只要在全場集章完成指定任務，就有機會加碼抽大獎，活動3天更有每日限量入場好禮福袋。