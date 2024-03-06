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新北議會市長未專案報告 藍堅持 綠不滿

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市議會昨開臨時會，消防局長李清安、工務局長祝惠美針對深坑大火與三重鄰損案專案報告，副市長朱惕之列席，由於市長侯友宜未出席，引發綠營議員不滿，藍營堅持，市長有業務質詢和總質詢，希望不要開市長專案報告先例。新北市府發言人張愛晶表示，一切尊重議會的程序委員會決議。

副議長陳鴻源昨主持議事，確認議事日程、專案報告、三讀議案等流程，民進黨議員黃淑君、李宇翔等人表示，「想了解專案報告無需由侯市長出席」？希望由市長報告。陳鴻源緩頰說，是由專業的人來報告。

國民黨議員周勝考也說，市長有業務質詢和總質詢流程，希望不要開市長專案報告先例。

民進黨議員廖宜琨說，這就是有關民生問題，沒有政治問題，每位議員都關心，挪動到專案報告前不合理，黨團認為市長報告最合適。

最後在陳鴻源緩頰下，專案報告下午開始報告，無黨市議員蘇泓欽率先質疑，專案報告指空氣監控品質無異常，最後卻依空汙法開罰，整件事有問題，環保局在接獲通報後，1個多小時才到現場，希望速度可以加快。

環保局長程大維表示，即使監測空氣品質並未超標，但業者未善盡易燃物管理的相關責任，已違反空氣汙染防制法第32條規定，環保局已告發處分。另對空氣品質相關指標用儀器測量出來的結果，與民眾感受不一樣，未來會檢討再將異味影響納入考量。

市府統計，三重損鄰案至前天共安置10戶26人，工務局提出3點策進作為，包括加強施工前防災專審、辦理防災會勘、增加勘驗機制。

黃淑君要求，標準作業化流程要盡快出來，別淪為口號，朱惕之表示，正與相關專業公會討論中。祝惠美則說，大約在清明節前、約1個月左右會有初步內容。

三重 議員

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