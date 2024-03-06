符合補助電動公車選擇少 業界觀望

中央目標2030年達到公車全面電動化，不過現行公車業者申請汰換補助，僅有2間車輛製造業者符合資格，選擇少，業者多觀望，影響電動化進程，議員呼籲中央開放更多符合的業者。交通局指出，北市多次行文中央，盼盡早提供第3家以上業者。

目前電動車價為每輛950萬元到1200萬元間，低地板的柴油公車，每輛為400到500萬，缺乏補助情況下，業者自行汰換成電動車的成本很高。

首都客運總經理李建文表示，公司明年正值柴油車汰舊換新的高峰，初估一年約有100到200輛更換，若以100輛推算，也得花上7億元，但現行能夠申請補助的車廠卻僅有2間，選擇少之餘，也未必適用於各路線公車。

他說，柴油車也得配合路型購買不同車種，以北市為例，如果採站外調度一整天往外跑的車種，就不能買快充型；如果停車數量有限者、長距離路線，就會需要慢充型，希望政府能趕緊開放更多廠商，讓業者能夠挑選適合路線的車種。

議員詹為元表示，中央針對電動公車補助的車輛，需要符合「交通部電動大客車推動計畫車輛業者資格審查作業要點」，僅有成運汽車製造公司、華德動能科技公司符合資格，北市為全國最多公車營運的縣市，電動車廠少，業者慢慢等的結果，就是拖慢全面電動車目標。

交通局公運處綜規科長劉國著表示，北市電動車從民國107至112年之間，共有650輛，車輛數約占總車隊的19%，為全國最多，現行交通部針對電動車輛業者資格審查，選擇過少，公車業者多持續觀望，像是民國112年核定的僅有22輛，汰換進度確實受影響。