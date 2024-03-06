充換電站標誌牌 北市只有1面

交通部去年修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，可以在加氣站、充電站周邊設置標誌牌面，去年七月一日實施，修法上路半年多，但全北市充電換站號誌牌竟僅1面，議員質疑，中央修法明確，北市卻慢半拍，交通局表示，充換電站標誌牌由業者申請，市府審查通過由業者設置，後續會加強宣導。

因應2050年淨零碳排，各縣市鼓勵民眾使用電動汽機車，且祭出獎勵措施，充、換電站也如雨後春筍出現，議員鍾佩玲質疑，中央修法至今，台北市竟幾乎看不到標誌牌，若哪裡有充換電站資訊的配套不足，怎麼鼓勵民眾多使用電動汽機車？

高姓民眾認為，有時候透過App找換電站，有些地點難找，若加設標誌牌面會更清楚；鍾姓民眾也說，儘管大家都習慣看App找換電站，不過有時候騎車騎到一半，忘記換電池要臨時停下來看App，其實滿危險，若有標誌牌會更方便。

北市交工處設施科長黃俊翰回應，充電站、換電站的標誌牌是類似加油站的標誌牌面形式，會由業者向市府申請，市府審核通過後，由業者設置，後續會提醒業者有修法資訊，依據新修法規定樣式，申請設置專屬的標誌牌面。

電動機車業者Gogoro表示，因Gogoro的換電站點密度相當高，車友都能透過App找到換電池的地點，尤其多站體均位於道路、加油站旁，相當好找，就不會額外申請標誌牌。不過會針對站體較小，有可能被建築、或柱子等擋住的站點，透過App較難找的換電站，向北市府申請設標誌牌。

Gogoro表示，道路交通標誌電池交換站的專屬牌面目前已在全台9個縣市完成設置，公司會主動針對不易找尋的站點申請設置換電站標誌，若接獲車主反饋，也會積極評估設置，北市也有在建國高架橋下站設置1處牌面。

Gogoro也提到，車主透過Gogoro APP，就能快速找到就近的GoStation電池交換站，目前逾30% GoStation布建於連鎖便利商店和量販超市旁；六都GoStation總數更是加油站的1.28倍，目前全台服務範圍囊括約317個行政區，服務範圍覆蓋率近86%，已布建2575個GoStation電池交換站，總數超過加油站。