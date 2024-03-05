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三重鄰損案10戶26人仍安置中 新北提3大策進作為
新北市議會今臨時會，針對三重鄰損案專案報告，統計至4日止，持續安置10戶26人。另工務局提出3點策進作為，包括加強施工前防災專審、辦理防災會勘、增加勘驗機制。民進黨議員黃淑君問，「標準作業化流程要盡快出來，別淪為口號」；工務局長祝惠美則說，約1個月左右會有初步結果。
工務局統計，2月27日協助預防性撤離民眾進行安置，當下共計收容28户86人，分別安排於三重捷絲旅與微風馥麗。統計至3月4日止，返家16戶57人、持續安置10戶26人、另2戶3人依親。
祝惠美表示，未來將「加強施工前防災專審」，放樣勘驗前委託專業公會辦理施工防救災計畫專業審查，針對擋土措施、安全監測、鄰房保護、抽排水作業、安全支撐等章節加強審查，並由監、承造人及專任工程人員確實檢討，預防災害發生。
其次「辦理防災會勘」，在開挖前及過程中，委託專業公會辦理防救災計畫執行至少2次現場勘查，且監造建築師、承造人及專任工程人員應將委員意見及辦理情形，簽證負責後函送本府備查。屬深開挖及重大違規建築工地，加派防災委員至現地會勘，透過防災委員專業知識與施工經驗，提供營造業者防災建議。
最後則是「增加勘驗機制」，研擬增加「擋土安全維護措施勘驗」，確保施工品質，另重大違規工地，各樓層勘驗皆須委由專業公會辦理勘查。
黃淑君則要求，標準作業化流程要盡快出來。副市長朱惕之表示，正與相關專業公會討論中。祝惠美則說，大約在清明節前、約一個月左右會有初步內容。
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