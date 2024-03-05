神奇療效攏係假！新北2023開罰食藥粧廣告高達1.6億 6違規公司曝光

新北市衛生局今公布，去年查緝新北轄內食品、化粧品及藥物違規成果，共開罰2507件、裁罰金額1億6598萬。衛生局副局長林美娜分析，違規食品、化粧品以宣稱減肥瘦身及生髮類占大宗，通路以網路占6成最多、電視頻道占3成7，也顯示宅經濟消費提升，衛生局針對違規業者將嚴懲不貸、祭予重罰。

林美娜說，新北市去年裁處違規食品、化粧品及藥物廣告共2507件，食品類1688件最多、占67％，化粧品類665件占27％、藥物類154件占6％。違規產品以食品為大宗，多宣稱瘦身減肥、眼睛保健、改善循環等非食品可達的功效誆騙民眾；化粧品常以生髮、抗痘消炎、除皺等誇大不實療效吸引消費者目光；藥物則多以刊登內容與原廣告核准不符。

林美娜指出，分析違規廣告刊登媒體，網路1513件占60%、電視932件、占37%，且網路違規件數較前年增加2.5倍，其次為Facebook及蝦皮購物網站，占33%，其餘為電視購物網、社群媒體及其他購物平台；電視廣告則以購物台居高，占9成3，顯示電子商務普及，間接提升網路、電視違規廣告比例。

衛生局說，統計違規食品廣告累計罰鍰前3名，第一名為守喜股份有限公司，罰鍰累計共668萬4000元，產品誆稱「杜絕膀胱結石、睪丸回春」等非食品所能達成功效，重罰168萬；第二名為富家利國際股份有限公司，罰鍰累計共610萬8000元，產品佯稱30天椎間盤退化，退化性關節炎有效98%，遭罰192萬；第三名為佩妤生物科技有限公司，罰鍰累計共509萬2000元，產品宣稱視網膜撕裂修護91%、視網膜剝離修護96%，影射該產品如同藥物可改善人體眼疾，遭裁罰102萬。

化粧品違規廣告累計裁罰最多為台灣艾博行銷有限公司，累計共235萬元，其次為六員環股份有限公司，累計罰鍰共179萬、第3名則是德同有限公司被罰101萬元。