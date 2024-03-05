高壓配電場入校遭爆未告知？ 台電駁斥指校方同意留設

新北特殊教育學校向新北議員蔡淑君投訴，指校內地下室有處台電高壓配電場，認為台電並未告知就設置，要求回復原狀卻需付一半遷移費用，且校內老師近5年5師罹癌，質疑跟配電場有關。台電北西區營業處副處長梁國珍說，該校民國83年因用電需求，同意留設配電場所，遷移費用依電業法本就各付一半，會再跟校方協調。

電力從電廠出發經變電所轉換電壓，再透過配電線路到用戶端，用戶若有較大用電需求，依電業法及台電營業規章，像是學校、醫院、百貨公司、社區、商辦大樓如用電申請容量或面積達一定條件，需在用戶建築基地或建築物內設置配電場，由台電供給用電，若未設置台電可拒絕供電。

蔡淑君說，去年校長向她陳情，因去年1月7日林口南勢里5千戶跳電，台電搶修時要求進入學校，這才知道學校地下室有一處為台電高壓配電場，且近5年有5位老師罹癌其中2人去世，大家都覺得可能是受此影響。蔡說，既然配電場供外面使用，老師也憂心罹癌受電磁波影響，希望台電遷移，但過程中台電遷移費用從380萬、500萬變成1360萬，由台電出一半，教育局出一半，合理懷疑台電根本不想遷。

校長則透過聲明說，學校從未收到台電設置高壓電中繼站的公文，台電未取得學校同意，就在校內設置，且近年校內老師罹癌，雖無法得知是否與高壓電設備直接相關，但基於管用統一原則，盼台電另覓他處設置，將原場地交還學校使用，並質疑台電要求學校負擔高額費用不合理。

教育局表示，已多次與校方共同協調台電遷移，但未獲台電允諾，且台電設置電箱並未取得學校書面同意，校方亦無管理權限，學校已就場地使用、管理權限要求台電遷移，教育局認為，電場遷移費用應由台電公司全額負擔，如涉及校內使用部分由教育局協處。

台電北西區營業處副處長梁國珍說，經查新北特殊教育學校在民國83年，申請新設高壓用電同意留設配電場所，供學校用電需求；由於配電場設計是環路概念，高壓線環路串接讓供電穩定可靠，因此文化北路1月7日停電，台電隔離停電事故範圍，才會請求學校讓維修人員進入操作開關。

梁國珍說，配電設備電磁場極低，數值約5至30毫高斯，遠比使用中的吹風機200至300毫高斯低很多，也遠低於環保署規定833.3毫高斯限制值以下，且現無證據顯示極低頻電磁場對人體健康有影響。至於遷校費用，依據台電營業規章規定，會再拜訪校方協調。