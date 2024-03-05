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汐止綠色廊道炮杖花盛開 橘色花成串好美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止中正社區綠色廊道，現在棚架上開滿了炮杖花，綿延150公尺，民眾說邊散步邊賞花，好浪漫。 圖／觀天下有線電視提供
汐止中正社區綠色廊道，現在棚架上開滿了炮杖花，綿延150公尺，民眾說邊散步邊賞花，好浪漫。 圖／觀天下有線電視提供

春天到了，在汐止中正社區綠色廊道，現在棚架上開滿了炮杖花，綿延150公尺，一串串橘花朵垂掛下來，宛如黃金隧道真的好美，民眾說邊散步邊賞花，好浪漫。

中正社區沿著基隆河的綠色廊道進去，一直到會呼吸的道路，沿途都有不同的植物生態，而過年後到三月，現在棚架上開滿了炮杖花，綿延150公尺，橘色花朵滿開，宛如黃金隧道，整片花牆看過去真的好美，民眾看到忍不住讚嘆。

禮門里長李朝發表示，前幾年種下的炮杖花，今年滿開，從上頭看過去，就好像金色隧道，從農曆過年前一直開到三月，棚架上炮杖花開好多還垂落鐵架雨旁。值得一提的是，從禮門里綠色廊道入口意象進去，現在開的是炮仗花，接下來就是紫藤、再接著是百香果，紫雲藤會開到八、九月，中間還有蒜香藤會開，所以，一年四季都有花可以欣賞，也歡迎大家來賞花。

汐止 賞花 農曆過年

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