雙溪車站前改單向通行 改善交通紓解亂象

雙溪車站前的朝陽街和自強路，是熱鬧的商圈集中地，平日人車就不少，一到假日，原本就不寬的道路更是顯得擁擠，為了改善交通擁擠的情形，朝陽街和自強路改採單行道方面通行，讓交通更順暢，也紓解了人車爭道的亂象。

雙溪車站周邊是雙溪最熱鬧的街區，每天人車都不少，一到假日更是人聲鼎沸，地方樂見促進地方觀光經濟發展，卻也衍伸出交通擁塞的情形，尤其朝陽街和自強路，一到假日兩邊總會停滿車，就讓車道限縮，加上兩端都有車輛進出，更是常讓交通大打結。

雙溪區區長林銚傑表示，朝陽街和自強路是交通往來最頻繁的道路，但長年有交通堵塞的情形，因此地方也提出將道路改成單行道，在經過會勘，還有和在地店家溝通後，先行試辦一個月，如今也正式改為單行道，從朝陽街進，自強路出的單向循環。

新基里里長蘇虹如說，經過兩個月的觀察下來，現在車站周邊的交通情況改善很多，偶爾有車輛誤闖，也會先行提醒車主，另外假日人多時，派出所也會加強取締，也請用路人注意行經方向，保障自身行車安全。