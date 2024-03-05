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淡水公所大廳展巨幅龍畫 民眾賞國寶級大師作品

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水市民聯合服務中心一樓大廳展出「人間國寶」的傳統彩繪藝師莊武男的作品。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水市民聯合服務中心一樓大廳展出「人間國寶」的傳統彩繪藝師莊武男的作品。 圖／紅樹林有線電視提供

被譽為「人間國寶」的傳統彩繪藝師莊武男，不僅是淡水知名藝術家，更是全台灣寺廟彩繪大師，而他的作品今年農曆年後在新北市淡水市民聯合服務中心一樓大廳展出，大型的水墨畫名為神龍在天，寺廟彩繪風格畫作，名騰龍戲火珠，還有1幅草龍畫作，名為祥龍獻瑞，來冾公民眾抬頭就可以欣賞到國寶級大師的作品。

淡水區長巫宗仁表示，莊武男老師有許多超過三公尺的大型巨幅畫作，但由於尺寸太大，難以找尋展出地點，剛好公所大廳有挑高空間，就將這5幅作品龍年迎春畫作，展現在大家眼前。

巫宗仁指出，莊武男藝師長年深耕新北淡水，除獲新北市政府公告為年度新北市傳統藝術藝師，人間國寶的認證，也於文化部登錄認定為國家重要傳統工藝保存者。他的作品不僅遍布全臺、也跨足海外，更投身於文物收藏和技藝傳承。

這次非常榮幸能夠有莊武男大師級的藝龍彩畫與水墨畫作，超大型尺寸，剛好為公所一樓大廳增添龍年氣派氛圍，共有5幅作品，採三種畫法，其中有2幅作品是大型的水墨畫名為神龍在天，另外還有2幅作品呈現寺廟彩繪風格畫作，名騰龍戲火珠，還有1幅草龍畫作，名為祥龍獻瑞，透過展出讓來冾公民眾抬頭就可以欣賞到國寶級大師的作品。

淡水 畫作

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