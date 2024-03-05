汐止中興、大同路口大樹擋視線 修剪改善保安全

汐止區中興路轉大同路口，中間有一處槽化島，時間一久大樹的樹葉茂密，影響到行車視線，人車都不安全，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論修剪路樹以及增加紅綠燈的可行性。

雖然，不是上下班的尖峰時間，不過，中興路要轉大同路的車子還是不少，有直行左轉往汐止方向，更多的是順著右轉往台北方向，只是這裡沒有紅綠燈，再加上有時車速過快，儘管右轉的路口前方有豎立了一支停車再開的交通標誌牌，不過，真的停車再開的不多，就有民眾反應，過馬路好恐怖很危險，因為，路口沒有紅綠燈，車子要是不讓行人很容易被撞，建議右轉的路口也能夠設置紅綠燈。

樟樹里長高名杉指出，大同路跟中興路重要的幹道，但是，因為中間的分隔帶樹木太過高聳，枝葉茂密，影響兩側行車視線，另外，還有配電箱是不是需要做移除以免防礙視線造成交通上的危害。

新北市議員白珮茹表示，在中興路與大同路口的三角設施帶，因為，有大樹遮擋住，希望在兩條路交會點能夠保持視線清楚，還有目前在中興路右轉匯入大同路處並沒有設紅綠燈，民眾反應過馬路危險，不過，交通局又擔心設紅綠燈，車流會回堵到中興路，所以，也請相關單位就整個交通設施的部分是不是可以設紅綠燈，如果可以就設，但如果不行的話，如何加強週邊的宣導，車子匯入大同路時能夠先停等再匯入。

白珮茹進一步表示，還有針對中間電箱是不是可以變小往後移，避免阻隔視線，初步研議因為週邊沒有公共設施帶，只能維持現況，但是汐止區公所經建課會加強樹木的修剪定期清除，從原本的3個月修一次再縮短，就擋住視線的樹木加