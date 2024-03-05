北市更新處推綠生活邁入第11年 盼今年再造8處友善空間

台北市都市更新處2014年起推動「Open Green打開綠生活計畫」，10年累計81案社區空間改造案例、觸及逾100個社區，今年響應淨零排放國家政策，以「尋找綠生活實踐家」為號召，即日起徵件至4月3日，邀民眾集思廣益，以社區需求出發，盼打開至少8案綠色友善空間，預計10月中旬舉辦綠生活節成果展。

更新處表示，計畫依提案議題需求、提案者的相關議題操作經驗，分2組徵件，「整備組」著重社區問題意識發掘，並以初期環境整備為階段目標，進行都市空間改造微型試驗，「改造組」則針對具高度可行性改造方案，進行資源投注媒合，公私協力實質改善城市公共環境品質。

更新處說，該計畫邀請民眾集思廣益，提出解決社區空間議題的創意綠色解方，提案執行過程由專業輔導團隊全程陪伴，透過三階段增能培力，包含Think Green（綠空間策略聚焦）、Act Green（綠實作軟硬體共構）、Live Green（綠生活實踐與創造），讓提案者做中學，並提供所需資源，進而付諸實踐。