北市補助社區綠能智慧設施最高300萬元 2年26案申請踴躍

北市屋齡5年以上既有建築物逾11.5萬棟，台北市建管處補助社區綠能智慧設施今年邁向第3年，3月15日在中油大樓舉辦說明會，當日起至4月26日可免費評估診斷、工程改善補助申請至6月7日，總經費800萬元，採統一收案、審查，擇效益較高且具示範性質的案件補助，每案補助最高工程總經費49%、300萬元為限。

建管處指出，2022年開辦「台北市建築管理工程處補助社區既有建築物之綠能智慧建築改善工程」計畫，考量新建物依中央規定領得綠建築標章及智慧建築標章的有效期限為5年，北市為鼓勵永續運營及提升使用一定年限的設施設備，因此針對屋齡5年以上既有建築物補助。

該計畫每年總經費800萬元，民間申請踴躍，2022年共18案申請，核定14案；2023年17案申請，核定12案中，已有6案完工、6案施工中。

建管處長虞積學表示，今年持續推動社區節能減碳，3月15日至4月26日提供綠屋頂、綠建築、綠能設施等綠能智慧建築免費評估診斷，工程改善經費補助申請期限至6月7日；經審核可獲補助，每案最高工程總經費49%，並以300萬元為限。他提醒，市府年度預算有限，請有意願的社區儘速提出申請。

建管處響應中央淨零排放政策，3月15日下午1點在中油大樓國光會議廳舉辦「補助社區既有建築物之綠能智慧建築改善工程宣導說明會暨成果展示」，將有往年獲補助社區等單位分享經驗，以及「電動車友善環境建置」、「垂直農業技術」技術展覽。