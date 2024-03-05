快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2030公車全面電動化？ 首都客運：汰舊年花7億「可申請補助僅2車廠」

聯合報／ 記者邱書昱鍾維軒／台北即時報導
不少公車業者坦言，車廠缺乏選擇、也無法購買柴油車，最終造成的是公車業者的重擔。示意圖。圖／北市公運處提供
不少公車業者坦言，車廠缺乏選擇、也無法購買柴油車，最終造成的是公車業者的重擔。示意圖。圖／北市公運處提供

面對2030公車全面電動化的目標，然而，符合申請汰換資格的電動車廠僅有2間，首都客運總經理李建文表示，政府要扶植電動車廠，但是現在選擇車廠過少，現行也不得再購買柴油車，最終造成的是公車業者的重擔。

據了解，目前電動車價為每輛950萬元到1200萬元間，而低地板的柴油公車，每輛為400到500萬，缺乏補助情況下，業者自行汰換成電動車的成本過高，相對來說是一大挑戰。

李建文說，明年正值公司的油車汰舊換新高峰，初估一年約有100到200輛替換，若以100輛推算，至少得花上7億元，然而，現行能夠申請補助的車廠卻僅有2間，說真的未必合用。

他說，每個縣市的地理環境、路線都不同，光是油車也得配合路型購買不同車種，以台北市為例，如果是站外調度一整天往外跑的車種，就不能買快充型；如果停車數量有限者、長距離路線，就會需要慢充型。

他說，中央開放能申請的電動車廠，正好是快充型和慢充型，業者無法做選擇，因此公車業者也希望政府能趕緊開放更多廠商，讓業者能夠挑選適合路線的車種。

公車 北市 柴油車

延伸閱讀

汰換電動車僅2間車廠符合 詹為元籲開放更多選擇

車用市場雜音暴增！台達、神基董座保守 唯獨群創展笑顏

福斯集團搶推電動車 擴大布建充電網 今年要達70據點

電動車降價=銷量下滑？那可不一定！美國電動車市場現況揭露

相關新聞

北市補助社區綠能智慧設施最高300萬元 2年26案申請踴躍

北市屋齡5年以上既有建築物逾11.5萬棟，台北市建管處補助社區綠能智慧設施今年邁向第3年，3月15日在中油大樓舉辦說明會...

新性平三法3/8上路 逾10人公司無設性騷申訴管道罰10萬

因應MeToo浪潮，立法院去年7月底通過性平三法修正案，其中性別平等工作法許多重要條文3月8日正式上路。北市勞動局提醒，...

2030公車全面電動化？ 首都客運：汰舊年花7億「可申請補助僅2車廠」

面對2030公車全面電動化的目標，然而，符合申請汰換資格的電動車廠僅有2間，首都客運總經理李建文表示，政府要扶植電動車廠...

右轉上國3匝道沒打左方向燈違規？立委質疑陷阱促改善

新北市汐止區新台五路往南港方向，接國道3號北上匝道，在匯入匝道主線處有穿越虛線，駕駛人未打左方向燈違規，從新台五線打右方...

新北聯手企業植樹綠化 種植原生種植物護環境

新北市推動「山海造林計畫」，從森林到海洋，要完成植樹4萬株及復育珊瑚500株，今天在貢寮龍門運動公園種植台灣原生種茄苳及...

汰換電動車僅2間車廠符合 詹為元籲開放更多選擇

中央目標在2030年達到公車全面電動化，不過，台北市議員詹為元點出，現行公車業者能申請汰換補助的僅有2家車輛製造業者符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。