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2030公車全面電動化？ 首都客運：汰舊年花7億「可申請補助僅2車廠」
面對2030公車全面電動化的目標，然而，符合申請汰換資格的電動車廠僅有2間，首都客運總經理李建文表示，政府要扶植電動車廠，但是現在選擇車廠過少，現行也不得再購買柴油車，最終造成的是公車業者的重擔。
據了解，目前電動車價為每輛950萬元到1200萬元間，而低地板的柴油公車，每輛為400到500萬，缺乏補助情況下，業者自行汰換成電動車的成本過高，相對來說是一大挑戰。
李建文說，明年正值公司的油車汰舊換新高峰，初估一年約有100到200輛替換，若以100輛推算，至少得花上7億元，然而，現行能夠申請補助的車廠卻僅有2間，說真的未必合用。
他說，每個縣市的地理環境、路線都不同，光是油車也得配合路型購買不同車種，以台北市為例，如果是站外調度一整天往外跑的車種，就不能買快充型；如果停車數量有限者、長距離路線，就會需要慢充型。
他說，中央開放能申請的電動車廠，正好是快充型和慢充型，業者無法做選擇，因此公車業者也希望政府能趕緊開放更多廠商，讓業者能夠挑選適合路線的車種。
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