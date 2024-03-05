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推山海造林計畫 新北市府與企業聯合種樹

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市副市長劉和然（右四）和東森集團副總裁廖尚文（左四），今天在貢寮區龍門運動公園共同植樹。圖／新北農業局提供
新北市副市長劉和然（右四）和東森集團副總裁廖尚文（左四），今天在貢寮區龍門運動公園共同植樹。圖／新北農業局提供

新北市政府推動「山海造林計畫」，東森集團響應。新北市副市長劉和然今和東森集團副總裁廖尚文，在貢寮區龍門運動公園共同植樹。劉也致贈感謝狀給廖，感謝東森集團協助讓新北市成為生態永續的宜居城市。

東森集團前年就響應新北山海造林計畫，在新北市農會所轄文山農場種植台灣原生種植物，拓展生物多樣性。為了落實在全台灣各地種植10萬株樹木，企業環境保護、社會責任、公司治理（ESG）目標，今年在龍門運動公園辦理「東森集團ESG公益植樹活動」，認養公園樹木，並種植台灣原生種65株茄苳及45株苦楝。

劉和然今和廖尚文今天在龍門運動公園植樹並頒發感謝狀，感謝東森集團長期響應新北山海造林計畫，認養龍門公園綠地，維護在地環境與在地生態系，拓展生物多樣性，為地球環境永續貢獻一分心力。

新北市農業局表示，這次種植的台灣原生種茄苳是適應海濱環境植物，也是極佳的誘鳥植物，每年8月至隔年3月果實成熟時，可吸引白頭翁、五色鳥、成群野鳥報到，增加公園生物多樣性。苦楝有防風、耐旱、蟲害少等特性，春夏更迭時節細碎淡紫色花盛開，遠觀似白雪，落花成花毯，讓公園充滿浪漫氛圍。未來成林後，也可打造在地優質休憩場域，讓公園更有生命力。

劉和然表示，從森林到海洋透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林，珊瑚復育等公私協力模式，新北市每年完成植樹4萬株、復育珊瑚500株，新北市的森林覆蓋率已達76%，6都第1。種下永續樹木不只是給下一代生生不息的力量與希望，更是透過身體力行珍惜美麗寶島。

新北市副市長劉和然（右）和東森集團副總裁廖尚文（左），今天在貢寮區龍門運動公園共同植樹。圖／新北農業局提供
新北市副市長劉和然（右）和東森集團副總裁廖尚文（左），今天在貢寮區龍門運動公園共同植樹。圖／新北農業局提供
新北市副市長劉和然（右二）和東森集團副總裁廖尚文（左二），今天在貢寮區龍門運動公園共同植樹。圖／新北農業局提供
新北市副市長劉和然（右二）和東森集團副總裁廖尚文（左二），今天在貢寮區龍門運動公園共同植樹。圖／新北農業局提供
新北市副市長劉和然（右）今天致贈感謝狀給響應植樹的東森集團副總裁廖尚文（左）。圖／新北農業局提供
新北市副市長劉和然（右）今天致贈感謝狀給響應植樹的東森集團副總裁廖尚文（左）。圖／新北農業局提供

劉和然 運動

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