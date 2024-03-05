右轉上國3匝道 沒打左方向燈違規？立委質疑陷阱促改善

新北市汐止區新台五路往南港方向，接國道3號北上匝道，在匯入匝道主線處有穿越虛線，駕駛人未打左方向燈違規，從新台五線打右方向燈駛入匝道，穿越虛線回正才熄燈也是違規，去年有約百人收到3000元罰單。立委廖先翔今邀國速公路局會勘後，決定微調標線，並提醒駕駛人依規定打方向燈。

廖先翔說，近期接獲多名民眾反映，被警方舉發從新台五路右轉國3北上匝道，未依規定使用方向燈。不少人內心弧疑，因為有打右方向燈，詢問後才知道右轉匝道約50公尺，與新台五路對向接國3北上匝道會合處，路面有穿越虛線，通過時要改打左方向燈。

國道公路警察局統計，去年舉發從新台五路接國3北上匝道，未依規定打方向燈大概有100件，全數都是駕駛人提供行車記錄器影影片的檢舉案。有人戲稱檢舉案接連不斷是「抓交替」的概念，可能有人被檢舉後收到3000元紅單，內心不平，也檢舉其他駕駛人相同違規行為。

新台五路雙向接國3北上匝道交會後，兩線車流匯入匝道主線車道。高公局當初在評估穿越虛線畫設方向時，決定畫在新台五線往南港方向駛入匝道處，因此車輛從新台五線右轉匝道後，穿越虛線進入主線車道時要打左方向燈。

廖先翔因為接獲不少收到紅單民眾投訴，前往現場查看道路標線設計，發現穿越虛線設計不當，宛如交通陷阱，今邀高公局北區養護工程分局長吳文益等人會勘，研商解決方案。會勘過程中，看到多數車輛都違規，沒有打左方向燈。