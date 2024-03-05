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新北聯手企業植樹綠化 種植原生種植物護環境
新北市推動「山海造林計畫」，從森林到海洋，要完成植樹4萬株及復育珊瑚500株，今天在貢寮龍門運動公園種植台灣原生種茄苳及苦楝，維護在地環境與在地生態系共榮共存，拓展生物多樣性。
新北市副市長劉和然今出席活動，劉和然表示，新北市推動「山海造林計畫」，從森林到海洋透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林，珊瑚復育等公私協力模式，每年完成植樹4萬株、復育珊瑚500株，同時新北市的森林覆蓋率也達76%，為六都第一。
農業局今與東森集團合作，除認養公園樹木外，也種植65株茄苳及45株苦楝，茄苳是適應海濱環境植物，同時也是極佳的誘鳥植物，每年8月至翌年3月果實成熟時，可吸引白頭翁、五色鳥、成群野鳥前來報到，增加公園生物多樣性。
農業局表示，另苦楝有防風、耐旱、蟲害少等特性，春夏更迭之際，為其細碎淡紫色花盛開時期，遠觀似白雪，落花成花毯，讓公園充滿浪漫氛圍。今日種下的小樹未來成林後，除可打造在地優質的休憩場域，也讓公園更有生命力。
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