雙北跳蛙公車搭乘人次成長9％ 預計4月初改版App

台北市內科交通每到尖峰仍塞車，為了改善車流壅塞，北市府內科交通策略之一是「推廣跳蛙公車」，不過卻遭議員何孟樺質疑，跳蛙公車設置成效不彰卻草草結案，批市府敷衍了事。公運處回應，先前因業者資訊傳輸上有時間落差，後來補正實際有5萬餘人次搭乘，去年12月至今成長9%，現已規畫跳蛙公車App改版，預計4月初完成，屆時會加強宣傳。

何孟樺表示，「內科交通改善計畫」並分為短、中、長期程執行，推廣策略卻僅有兩項，分別是「在路跑活動大會手冊內頁置入行銷」以及「拍影片宣傳」，導致跳蛙公車運量去年起就雪崩式下跌，過往平均每月都有3到4萬人次搭乘，但去年底下探到單月1萬多人次。

何孟樺指出，跳蛙公車雖委由新北市客運業者營運，但台北市既然將之納入內科交通改善計畫中就應好好做，自北北基桃合作交流平台成立以來，鮮少針對跳蛙公車跟新北市討論過或開過會。

議員要求，市府應重新擬定跳蛙公車推廣方案，也要對整個內科交通改善計畫進行通盤檢視，依執行成效決定該列管案件是否結案。

北市公運處大眾運輸科長郭建辰今回應，今年起跳蛙公車運量已經回升，根據統計，1月運量為5萬6273人次，較去年12月運量5萬1,581人次相比，增加了9%。他解釋，去年有比1萬多人次的數據，是因為業者在傳輸資料時有時間落差，後來業者有重新補正，搭乘人數也是5萬人左右，目前運量趨於穩定。

郭建辰說，針對雙北跳蛙公車相關議題，公運處、新北市政府交通局及公車公會已有進行討論，為使民眾使用跳蛙公車App有更佳之使用體驗，已規劃跳蛙公車App改版作業，預計3月底、4月初會完成，讓操作介面更便利、直覺。

郭建辰表示，民眾若欲自設路線，可在App上提供發車時間、起迄點等資訊，1個月內募集20人加入，業者就會評估新闢路線。為鼓勵民眾多加利用跳蛙公車，除製作影片宣傳，跳蛙公車App改版完成上線後，會利用多管道加強宣傳。