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修法半年多北市充換電站標誌牌掛零 議員轟淨零慢半拍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員鍾佩玲發現，中央修法上路至今已半年多，台北市至今充電、換電站號誌牌面設置竟是零。圖／聯合報系資料照片
議員鍾佩玲發現，中央修法上路至今已半年多，台北市至今充電、換電站號誌牌面設置竟是零。圖／聯合報系資料照片

為讓使用者知道哪裡有充換電設施，交通部去年修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，並將加氣站、充電站標誌換新，去年七月一日實施。不過議員鍾佩玲發現，中央修法上路至今已半年多，台北市充電、換電站號誌牌面設置竟是零，甚至也未修正「北市公共場所指示標誌設置基準及審核要點」，恐造成業者無申請程序可資遵循，質疑市府推動淨零碳排慢半拍？鼓勵民眾使用電動汽機車配套恐有未盡之處。

台北市交工處設施科長黃俊翰表示，由於充電站、換電站為類似加油站的形式，若有需求，會由業者來申請，只要有業者申請，市府就會來協助設置，並適時透過所屬機關等管道，提醒業者有修法資訊，依據新修法規定樣式設置專屬標誌牌面。

因應2050年淨零碳排，各縣市鼓勵民眾使用電動汽機車，並且祭出獎勵措施，充換電站也如雨後春筍出現，不過中央去年已修正道路交通標誌標線設置規則，可以在加氣站、充電站周邊設置標誌牌面，方便民眾知道哪裡有充換電設備。但鍾佩玲質疑，中央修法至今台北市竟無一面標誌牌面設置，中央修法明確，比地方更前進一步，但台北市卻慢吞吞沒動作？質疑淨零碳排絕非口號喊一喊，應該要有更便民的配套措施。

鍾提到，其實很多民眾之所以沒有換電動機車，是因擔心加氣、充電問題，若有相關標誌牌面，對年紀較長、少使用APP的民眾來說，會有更方便的資訊讓民眾換騎電動車，呼籲政府應該將相關的配套做好。

台北市交工處設施科長黃俊翰表示，由於充電站、換電站為類似加油站的形式，若有需求，會由業者來申請，只要有業者申請，市府就會來協助設置，並適時透過所屬機關等管道，提醒業者有修法資訊，依據新修法規定樣式設置專屬標誌牌面。

不過交通局也私下透露，由於充電站、換電站的據點很多，包括有的機車行也提供充換電設施，標誌牌面的設置，會由業者自行評估，哪些點位需設充換電站專屬牌面，市府就會來協助設置。

為讓使用者知道哪裡有充換電設施，交通部去年修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，並將加氣站、充電站標誌換新，去年七月一日實施。引用自監理所網站
為讓使用者知道哪裡有充換電設施，交通部去年修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，並將加氣站、充電站標誌換新，去年七月一日實施。引用自監理所網站

修法 北市 標誌

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