智慧綠建築 北投將建百齡抽水站

台北市計畫將防洪標準從現行每小時78.8毫米提升到88.8毫米，水利處規畫2028年前投入約66億元進行防洪工程。水利處表示，將先投入19億於北投興建台北市第90座抽水站「百齡抽水站」，每秒可抽排62公噸雨水，預計2027年完工。

水利處表示，該抽水站位在北投區百齡集水區占地1.6公頃，規畫抽水量為62cms（即每秒可抽排62公噸的雨水），完工後將是北投區抽水量最大的抽水站，去年已完成前期規畫，目前正積極細部設計工作。

目前規畫百齡抽水站站址東側為農作物區，南側臨五分港溪與對岸北投垃圾焚化廠及洲美運動公園相望，北側是立賢路及社子大橋。站區內配置將考量如何與周邊農業區、五分港溪、基隆河步道及自行車道系統等相呼應，成為北市首座結合多功能空間、生態及水文環境的智慧綠建築抽水站。

水利處說，百齡抽水站建築外觀將會有別於過往傳統抽水站較單調造型，以創新風格呈現，站區景觀將精心規畫融入周邊環境。實現環境友善願景，引入綠能、智慧建築、低碳和減噪等元素。

另為遵循低衝擊開發原則，水利處也規畫親近自然的景觀場域和休憩區域，施作透水人行道鋪面、植生溝及雨水花園等設施，藉由基地內土層涵養水分及貯留雨水達到綠色環境。再以入滲、漥蓄、截流和蒸發方式，讓百齡抽水站不僅具抽排水功能，還能實現逕流分攤效益。