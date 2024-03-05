完善汙水系統 浮洲接管工程決標 嘉惠3266戶

新北市板橋區汙水接管率逾8成，浮洲等地區尚待接管，讓民眾覺得是「一個地區兩個世界」。新北水利局表示，該地區相關接管工程近日決標，預計2027年完工，有3266戶受惠；民代建議要盡快完善，解決積淹水問題，期間也要避免鄰損，並打造水資中心就地處理汙水。

浮洲地區雖位處板橋，但汙水下水道接管程度卻相對低，陳小姐表示，昔日僑中二街一帶常淹水，期待市府盡快施作浮洲地區接管工程，處理汙水，也改善當地排水問題。

水利局指出，板橋地區汙水下水道系統第三期工程第六標在2月16日順利決標，施工範圍涵蓋浮洲橋以北、縱貫鐵路以南、環河西路以東及湳仔溝以西區域，完工後可提升板橋區接管率1.44%，達到89.86%。

水利局長宋德仁表示，市府向中央爭取到浮洲地區第一個用戶接管工程，該標案是銜接2022年竣工的板橋三期二標公共管網工程，屬用戶接管標案，工程範圍橫跨聚安、大安、復興、龍安、中山、福安共6里，將新增3266戶，預計2027年完工。

宋也表示，板橋區為新北人口最多行政區，為改善當地住戶生活環境，2003年奉中央核定實施計畫後，展開第一期板橋地區汙水下水道系統建設，經20年努力，板橋接管戶數近20萬戶，接管率達88.42%，有效改善湳仔溝及大漢溪水質。

市議員劉美芳說，浮洲僑中二街一帶排水機制不足，終於盼到南浮洲接管，也要盡快處理北浮洲需求。市議員黃淑君要求水利局執行接管工程要多與民眾溝通，避免損鄰，也要有水資源中心處理汙水問題。

水利局專委蔡建立說明，浮洲地區接管是板橋區最後一環，完成後除施工困難的未納戶，基本上都已完成，北浮洲預計再幾個月也能標出，區段徵收部分就配合地政局進度做接管，逐步完善浮洲汙水下水道系統。