1200月票助攻 運量近門檻 林口輕軌有望

新北捷運建設如火如荼推進，林口地方積極爭取的林口輕軌，過去因運量不足每公里3500人次門檻，被列為非優先路線，去年7月1200月票上路並納入機捷後，運量大幅成長，目前估算已達每公里3472人次，門檻差一步之遙。新北捷運局表示，預計今年7月1200月票1周年，就會檢討是否提報為優先推動路線。在地議員認為，林口輕軌有其必要性，門檻達標是必然，現在就要開始規畫，避免空窗期。

軌道建設被評估為優先者，才有機會進一步規畫，其中運量密度達每公里6000人次可規畫興建中運量捷運，每公里達3500人次則可規畫興建輕軌。

林口交通複雜，加上公車多行駛高速公路沒販售站票，民眾想轉乘機捷，常搭不上公車，地方爭取建設林口輕軌，市府已有初步路線草圖，過去每公里運量不到3500人，被排為中、長期願景，不是優先建設路線。

去年1200月票上路後，納入機場捷運，讓機捷運量大幅增長，據新北捷運局計算，林口輕軌運量平均密度已達每公里3472人次，逼近輕軌建設門檻。捷運局表示，若達門檻將提報交通部將林口輕軌列為整體路網「優先推動路線」，接續再進行可行性評估並送中央審議。

市議員蔡淑君說，當初她積極爭取機捷納入1200月票或1280月票，民眾使用率大增，如何轉乘到機捷，林口輕軌扮演舉足輕重角色。

市議員李宇翔說，林口捷運是他競選重要政見，林口對外交通不便，也缺乏軌道建設，不少公車因要行駛國道無法賣站票，在轉乘機捷時，民眾常搭不上公車，等待時間長。李說，林口輕軌本來就要做，市府以運量為藉口，桃園端的龜山輕軌路線也已出爐，兩端輕軌可在機捷銜接，若將桃園運量算入，3500人次門檻不是問題，呼籲捷運局應加速布局。