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中和建第2納骨塔 里長憂祭祖更塞

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市長侯友宜（右二）昨赴中和區主持行動治理。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜（右二）昨赴中和區主持行動治理。記者劉懿萱／攝影

新北中和區納骨塔位一位難求，新北殯葬處將興建第二納骨塔，預計增加2.5萬個櫃位、3000個牌位，但當地橫路里長呂星輝憂心，每年祭祀時期常會塞車，增加櫃位交通勢必更塞，里民承受納骨塔的負面影響，卻不能優先入塔。殯葬處說，將規畫3條免費接駁車，延長祭祖時間分流，也會有骨灰櫃使用費減半等回饋機制。

市長侯友宜昨赴中和區主持行動治理，侯說中和區人口逾40萬，為新北第三大行政區，人口稠密，每個里面臨不同的興革事項，包括停車場興建、瓦磘溝整治、汙水道建置等，里長所提出的大小問題，各局處會積極處理。

中和納骨塔現有3萬0181個櫃位、4136個牌位，使用率分別達99%及100%。殯葬處為提高櫃位使用率，去年開辦一櫃多罐，現約有100多櫃親屬間骨灰罐集中在同一櫃位，仍一位難求，日前釋出5個骨灰櫃，就有98人申請，中籤率僅5%，不少里長2022年提案建議市府新建一座納骨塔，殯葬處今年預計擴建中和納骨塔，現啟動都市計畫變更。

殯葬處長黃秀川說，過去該用地建蔽率、容積率僅10%、40%，按此標準蓋第二座納骨塔，僅能提供3000個新櫃位，一年恐怕就滿了，需變更都市計畫，預計將墓地建蔽率、容積率提高至40%、160%，可增2.5萬個櫃位、3000個牌位，並放寬土地使用管制法定空地，作為環保葬使用，預計2026年完工。

「人家不要的都放在我們里。」橫路里長呂星輝嘆，原本中和第二納骨塔預計在第五公墓旁興建，遇居民反彈而作罷，後看上納骨塔旁垃圾場預定地，因地目不符放棄，因此利用現況在納骨塔停車場空地改建，有降低反對聲浪，但市府沒跟里民溝通，先斬後奏。

呂星輝表示，市府新設納骨塔交通問題卻沒有解決，由於中和納骨塔出入口是同一條聯外道路，每年祭祀時期塞得一塌糊塗，應該要考慮在瓦磘、新店方向開另一條路。

殯葬處說，第二納骨塔會有交通配套，清明期間在周邊現有停車場規畫3條免費接駁車，法會將採分流，並延長祭祖時間達3周，分散人流。新塔建成後，將保留總櫃位5%，提供中和區民眾使用；設籍新塔周邊回饋里4年以上者，申請骨灰櫃減收使用費50%。

停車場 新北 納骨塔

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