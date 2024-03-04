快訊

台積電飆上725元天價繼續抱？ 法人：「1類人」先獲利了結

男子路邊除草離奇倒地...身留「黑色傷痕」非因電擊 竟是遭輪胎擊斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和建第二納骨塔里長憂祭祖更塞 新北規畫3條免費接駁

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴中和主持行動治理。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴中和主持行動治理。記者劉懿萱／攝影

中和納骨塔位一位難求，新北殯葬處將興建第二納骨塔，預計增加2.5萬個櫃位、3000個牌位，但當地橫路里長呂星輝憂心，每年祭祀都會塞車，未來有更多櫃位交通更塞，且里民承受納骨塔的負面影響，卻不能優先入塔。殯葬處說，將規畫3條免費接駁車，延長祭祖時間分流，設籍回饋里申請骨灰櫃使用費減半。

新北市長侯友宜今赴中和主持行動治理，侯說中和區人口逾40萬，為新北第三大行政區，人口稠密，每個里皆面臨許多不同的興革事項，包括停車場興建、瓦磘溝整治、汙水道建置等，里長所提出的大小問題，各局處會積極處理。

中和納骨塔現有30181個櫃位、4136個牌位，使用率分別達99%及100%。殯葬處為提高櫃位使用率，去年開辦一櫃多罐，現約有100多櫃親屬間的骨灰罐集中在同一櫃位，但仍一位難求，日前釋出5個骨灰櫃，就有98人申請，中籤率僅5%，因此不少里長2022年提案建議市府新建一座納骨塔，殯葬處今年預計擴建中和納骨塔，現啟動都市計畫變更。

殯葬處長黃秀川說，過去該用地建蔽率、容積率僅10%、40％，若按照此標準蓋第二座納骨塔，僅能提供3000個新櫃位，一年恐怕就滿了，因此需變更都市計畫，預計將墓地建蔽率、容積率提高至40%、160%，可增2.5萬個櫃位、3000個牌位，並放寬土地使用管制法定空地，作為環保葬使用，預計於2026年完工。

「人家不要的都放在我們里」橫路里長呂星輝嘆，原本中和第二納骨塔預計在第五公墓旁興建，居民反彈作罷，後看上納骨塔旁的垃圾場預定地，因地目不符又作罷，因此利用現況為納骨塔停車場空地改建，認為這邊里民少較不會有反對聲浪，但市府沒跟里民溝通，先斬後奏。

呂星輝說，市府新設納骨塔交通問題卻沒解決，由於中和納骨塔出入口是同一條，每年祭祀都塞得一塌糊塗，應考慮瓦磘、新店方向開另一條路出去，且橫路里沒有回饋機制，300位里民承受納骨塔的負面影響，卻無法優先進塔。

殯葬處說，未來興建中和第二納骨塔交通配套，清明期間在周邊現有停車場，規畫3條免費接駁車，接駁民眾至新塔、法會也將採分流，並延長祭祖時間達3週，分散人流。另外新塔建成後，將保留總櫃位5%，提供中和區民眾使用；設籍新塔周邊回饋里4年以上者，申請骨灰櫃減收使用費50%。

中和第二納骨塔基地現況圖。圖／新北市城鄉局提供
中和第二納骨塔基地現況圖。圖／新北市城鄉局提供

停車場 納骨塔

延伸閱讀

煞車不及肇禍！中和公車與2機車追撞 騎士乘客5人傷

高中生也能創業！新北StartUp挑戰賽最高可獲2萬獎金

2綠營新北議員配合款掛蛋會補發？ 侯友宜：需經市府整體規畫

企業英雄召集中！新北企業精典獎今年增「寰宇國際」組

相關新聞

中和建第二納骨塔里長憂祭祖更塞 新北規畫3條免費接駁

中和納骨塔位一位難求，新北殯葬處將興建第二納骨塔，預計增加2.5萬個櫃位、3000個牌位，但當地橫路里長呂星輝憂心，每年...

淡水沙崙海岸被封圍籬 里長陳情要求管理開放

新北市淡水沙崙海岸靠近自行車道旁的入口處，今年二月初在地居民向里長反應發現有工人正在進行圍籬設施建置，引起沙崙里長彭瑀筑不滿經市議員陳偉杰陳情並召開協調會，因沙崙海岸沒有正確的管理單位，因此市議員陳偉杰也要求市府找到認養單位，來維持沙崙海岸的環境品質。

2綠營新北議員配合款掛蛋會補發？ 侯友宜：需經市府整體規畫

新北市長侯友宜今赴中和市民活動中心主持行動治理，被問及民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜議員配合款核撥數掛零，是否補發配合款，侯重...

防洪！北市北投將建第90座抽水站 每秒可排62公噸雨水

台北市計畫將防洪標準從現行每小時78.8毫米提升到88.8毫米，北市水利處規劃2028年前投入約66億元進行防洪工程。水...

買房租屋迅速了解產權 新北房地二類謄本推免註冊服務

住房需求是生活必需，不少人會租房或買房，但若想了解產權狀況，往往要透過繁雜手續，比如臨櫃申請或線上花3至5天審核帳號。新...

射出都更黃金箭 蔣萬安宣布海砂屋575專案33案立即適用

台北市逾30年老舊建物超過7成2，為加速都市更新，台北市長蔣萬安今天再度宣布上任後的都市更新第8箭「高氯離子混凝土建築物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。