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豪大雨水漫路面 汐止姜子寮路排水改善完成

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止姜子寮路施作排水溝改善積淹水問題，目前改善完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止姜子寮路施作排水溝改善積淹水問題，目前改善完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止姜子寮路，因為有部分路段排水不良，每到颱風大雨路面就容易積淹水，去年的強降雨，也因為大量山水沖刷下來，排水不及造成水淹路面，積水20公分，所以，新北市議員張錦豪服務處也爭取協助改善，今年初汐止區公所也進行排水工程，施作排水溝改善積淹水問題，目前改善完成。

東山里長虞恉剛說，姜子寮進來橋的路段，在去年跟前年的颱風豪雨跟強降雨都有造成路面積水十幾二十公分，再往前大約200公尺處也是因為宣洩不良造成積水，影響人車通行安全，所以，上任後就行文也請新北市議員張錦豪協助處理，公所也很配合，在會勘後著手改善，本來是去年要做，但因為經費問題，但今年初就很快來處理，相信排水問題能獲得解決。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，姜子路有兩個地方，只要強降雨或是豪大雨因為宣洩不了都會積水，經過去年跟里長及公所共同會勘後，現在改善工程已經完成，特別感謝汐止區公所，用去年的結餘款優先來做排水改善，改善路面積水問題，讓路過人車都更安全。

汐止 議員

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