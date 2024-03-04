快訊

台積電飆上725元天價繼續抱？ 法人：「1類人」先獲利了結

男子路邊除草離奇倒地...身留「黑色傷痕」非因電擊 竟是遭輪胎擊斃

科技執法抓飆車噪音 淡水新民隧道口設監視器

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新民隧道成為飆車族及改裝車的聚集熱點，新北市議員鄭宇恩接到陳情後，也邀集相關單位及廠商，在隧道口設置科技執法設監視器，加強取締。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新民隧道成為飆車族及改裝車的聚集熱點，新北市議員鄭宇恩接到陳情後，也邀集相關單位及廠商，在隧道口設置科技執法設監視器，加強取締。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新民隧道，自開通以來除了帶來居民來往沙崙與新市鎮交通方便之外，最近卻成為飆車族，及改裝車的聚集熱點，加上隧道效應改裝車呼嘯而過的巨大聲響，更是讓附近居民不堪其擾，因此新北市議員鄭宇恩接到陳情後，也邀集相關單位及廠商，在隧道口設置科技執法設監視器，加強取締。

市議員鄭宇恩表示，噪音車問題已成當地居民惡夢，日前在經過與環保局、當地里長、淡水警分局討論後，決定在隧道口增設監視器，只要民眾檢舉，環保局就會調閱影像，就會通知噪音車輛到監理所檢驗，同時環保局也會不定期安排移動式聲音照相，全力杜絕惡質噪音車。

為躲避取締又想享受飆車快感，改裝車主不斷在隧道內來回行駛、拉轉速、出隧道後甩尾回到隧道，在隧道內來回飆車，持續不斷的噪音被隧道放大，尤以凌晨0時至2時最吵，嚴重干擾居民睡眠。鎮

鄭宇恩說，受限隧道內回音太大，與實際改裝排氣管產生的噪音數值有落差，因此隧道內無法安裝科技執法設備，此於隧道出口增設輔助監視器，主要在強化車牌辨識，如機車有飆車行為，環保局就會回溯影像通知車主到檢，以降低飆車率。

噪音 淡水

延伸閱讀

提供影像偵破肇逃 新北跟進獎金最高1萬 6月實施

三芝巴拉卡線社巴試營運 地方試乘檢視路線內容

淡水沙崙停車場啟用 增140汽車格開放月租

淡海新市鎮人口增 新建工程難產

相關新聞

中和建第二納骨塔里長憂祭祖更塞 新北規畫3條免費接駁

中和納骨塔位一位難求，新北殯葬處將興建第二納骨塔，預計增加2.5萬個櫃位、3000個牌位，但當地橫路里長呂星輝憂心，每年...

淡水沙崙海岸被封圍籬 里長陳情要求管理開放

新北市淡水沙崙海岸靠近自行車道旁的入口處，今年二月初在地居民向里長反應發現有工人正在進行圍籬設施建置，引起沙崙里長彭瑀筑不滿經市議員陳偉杰陳情並召開協調會，因沙崙海岸沒有正確的管理單位，因此市議員陳偉杰也要求市府找到認養單位，來維持沙崙海岸的環境品質。

2綠營新北議員配合款掛蛋會補發？ 侯友宜：需經市府整體規畫

新北市長侯友宜今赴中和市民活動中心主持行動治理，被問及民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜議員配合款核撥數掛零，是否補發配合款，侯重...

防洪！北市北投將建第90座抽水站 每秒可排62公噸雨水

台北市計畫將防洪標準從現行每小時78.8毫米提升到88.8毫米，北市水利處規劃2028年前投入約66億元進行防洪工程。水...

買房租屋迅速了解產權 新北房地二類謄本推免註冊服務

住房需求是生活必需，不少人會租房或買房，但若想了解產權狀況，往往要透過繁雜手續，比如臨櫃申請或線上花3至5天審核帳號。新...

射出都更黃金箭 蔣萬安宣布海砂屋575專案33案立即適用

台北市逾30年老舊建物超過7成2，為加速都市更新，台北市長蔣萬安今天再度宣布上任後的都市更新第8箭「高氯離子混凝土建築物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。