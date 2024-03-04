科技執法抓飆車噪音 淡水新民隧道口設監視器

新北市淡水區新民隧道，自開通以來除了帶來居民來往沙崙與新市鎮交通方便之外，最近卻成為飆車族，及改裝車的聚集熱點，加上隧道效應改裝車呼嘯而過的巨大聲響，更是讓附近居民不堪其擾，因此新北市議員鄭宇恩接到陳情後，也邀集相關單位及廠商，在隧道口設置科技執法設監視器，加強取締。

市議員鄭宇恩表示，噪音車問題已成當地居民惡夢，日前在經過與環保局、當地里長、淡水警分局討論後，決定在隧道口增設監視器，只要民眾檢舉，環保局就會調閱影像，就會通知噪音車輛到監理所檢驗，同時環保局也會不定期安排移動式聲音照相，全力杜絕惡質噪音車。

為躲避取締又想享受飆車快感，改裝車主不斷在隧道內來回行駛、拉轉速、出隧道後甩尾回到隧道，在隧道內來回飆車，持續不斷的噪音被隧道放大，尤以凌晨0時至2時最吵，嚴重干擾居民睡眠。鎮

鄭宇恩說，受限隧道內回音太大，與實際改裝排氣管產生的噪音數值有落差，因此隧道內無法安裝科技執法設備，此於隧道出口增設輔助監視器，主要在強化車牌辨識，如機車有飆車行為，環保局就會回溯影像通知車主到檢，以降低飆車率。